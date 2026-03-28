B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Carburanții se scumpesc din nou și pun presiune pe economie și prețul alimentelor. Ce măsuri pregătește Guvernul

Carburanții se scumpesc din nou și pun presiune pe economie și prețul alimentelor. Ce măsuri pregătește Guvernul

B1.ro
28 mart. 2026, 13:17
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Cum evoluează prețurile carburanților în această perioadă
  2. Ce impact au aceste scumpiri asupra agriculturii și alimentelor
  3. Ce soluții propune Guvernul pentru a limita efectele

Valul de scumpiri la carburanți continuă să pună presiune pe economie, în contextul unor creșteri rapide și constante ale prețurilor. Situația devine tot mai dificilă pentru consumatori și pentru sectoarele dependente de transport și energie.

Cum evoluează prețurile carburanților în această perioadă

Prețurile la pompă au crescut din nou, cu aproximativ 15 bani pe litru, într-un interval foarte scurt, accentuând tendința ascendentă. Motorina standard a ajuns la peste 10 lei pe litru, iar variantele premium se apropie de pragul de 11 lei.

Această evoluție rapidă creează dificultăți pentru populație și mediul de afaceri, într-un context economic deja fragil. Creșterile repetate amplifică incertitudinea și complică planificarea bugetelor, atât pentru gospodării, cât și pentru companii.

Ce impact au aceste scumpiri asupra agriculturii și alimentelor

Sectorul agricol este printre cele mai afectate domenii, deoarece costurile de producție cresc direct proporțional cu prețul combustibililor. Utilizarea intensivă a utilajelor agricole face ca orice majorare să fie resimțită imediat de fermieri, relatează stiripesurse.ro.

Specialiștii avertizează că aceste scumpiri ar putea fi transferate în prețurile produselor alimentare de bază. Astfel, alimente precum pâinea, uleiul sau carnea ar putea înregistra creșteri semnificative, în unele cazuri de până la 40%.

Pe termen scurt, acest efect în lanț riscă să afecteze puterea de cumpărare a populației, mai ales în condițiile în care inflația rămâne ridicată. Presiunea asupra pieței alimentare devine tot mai vizibilă.

Ce soluții propune Guvernul pentru a limita efectele

Autoritățile încearcă să reducă impactul asupra agriculturii printr-un proiect care vizează acordarea de motorină fără taxe pentru fermieri. Măsura ar permite achiziția de combustibil fără accize și TVA, în anumite condiții.

Pentru a beneficia de această facilitate, agricultorii trebuie să depună cereri specifice și să obțină documente justificative de la APIA. Cantitatea eligibilă este limitată la 78 de litri pe hectar, ceea ce restrânge aplicabilitatea măsurii.

Această inițiativă vine într-un moment în care economia resimte tot mai puternic efectele scumpirilor la energie și combustibili. Creșterea costurilor riscă să genereze un impact extins asupra mai multor sectoare economice.

Tags:
Ultima oră
