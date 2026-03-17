Carnea de porc se scumpește de 7 ori de la poarta fermei până la raft / Marile magazine, acuzate că refuză producătorii români. Marfa autohtonă, vândută sub brand străin

Carnea de porc se scumpește de 7 ori de la poarta fermei până la raft / Marile magazine, acuzate că refuză producătorii români. Marfa autohtonă, vândută sub brand străin

Traian Avarvarei
17 mart. 2026, 09:38
Carnea de porc se scumpește de 7 ori de la poarta fermei până la raft / Marile magazine, acuzate că refuză producătorii români. Marfa autohtonă, vândută sub brand străin
De ce se vinde scump carnea în magazinele din România. Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Carnea de porc, de șapte ori mai scumpă în magazine
  2. Carne de pui românească, vândută sub brand străin

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, acuză marile magazine că nu le permit producătorilor români să intre pe rafturi, așa că o mare cantitate din marfa autohtonă e vândută sub branduri străine. Oficialul mai acuză și adaosurile comerciale uriașe și cere Consiliului Concurenței să facă verificări.

Carnea de porc, de șapte ori mai scumpă în magazine

De exemplu, carnea de porc se vinde cu mai puțin de 5 lei kilogramul la poarta fermei. Dar în magazine clienții ajung să o cumpere la prețuri și de șapte ori mai mari.

„Preţurile mici de acum nu sunt un lucru normal. Calculăm în jurul a 30 de euro pe cap de animal, ori sute, mii de animale care sunt livrate săptămânal, pierderile sunt de ordinul zecilor de mii sau sutelor de mii de euro”, a explicat Adrian Balaban, producător de carne de porc.

În schimb, carnea de porc din import e mai ieftină și chiar e vândută la promoție. România importă peste 70% din carnea de porc pe care o consumă.

„Spania, din diverse motive, a pierdut nişte contracte în Orientul îndepărtat, are un surplus foarte mare de carne şi a invadat piaţa din Europa cu carne de porc extrem de ieftină”, a susținut Feliciu Paraschiv, de la Asociaţia Comercianţilor Mici şi Mijlocii, pentru Observator.

În acest context, ministrul Agriculturi cere Consiliului Concurenței să facă verificări: „Trebuie să vedem preţul de la poarta fermei şi preţul magazinului de retail din România. Aceste diferenţe foarte mari. Poate exista o pratică neloială între producătorul de carne, abator şi magazinul de retail”.

Carne de pui românească, vândută sub brand străin

Ministrul Florin Barbu mai acuză retailerii că nu le permit producătorilor români de carne de pui să intre la raft. Într-un mare lanț de magazine, aceasta e vândută sub un brand străin, un offshore din Cipru.

„Brandul prezentat este un privat label, e o marcă proprie a unui retailer, care a decis să transfere logistica de producţie şi de distribuţie către o firmă terţă. Faptul că e o firmă din Cipru, nu poate să ridice semne de întrebare, nu se încalcă nicio lege”, a mai explicat Feliciu Paraschiv.

