Cât ar câștiga statul din impozitarea prostituției. Cea mai veche meserie din lume ar aduce miliarde de lei la buget

Adrian A
14 ian. 2026, 11:54
Cât ar câștiga statul din impozitarea prostituției. Cea mai veche meserie din lume ar aduce miliarde de lei la buget
Sursă foto: DW.com

Legalizarea prostituției ar putea fi pe placul guvernului. Pe lângă argumentele privind sănătatea, reducerea traficului de persoane și protecția juridică a celor care profesează în domeniu, cea mai veche meserie din lume ar băga bani mulți în bugetul statului.

Câți bani ar aduce cea mai veche meserie din lume

Potrivit analistului economic Adrian Negrescu, neoficial, avem între 20.000 si 40.000 de lucrători sexuali (femei si barbati). Iar dacă aceste persoane încasează pentru prestațiile lor măcar 200 euro/zi, asta înseamnă o cifră de afaceri între 4 – 8 milioane de euro pe zi.

Daca cea mai veche meserie din lume ar fi legalizată, statul ar aduna numai din taxe și impozite peste 1 miliard de euro. Asta pe lângă faptul că lucrătorii sexuali ar beneficia de toate drepturile angajaților:  salariu, asigurare de sănătate, drept la pensie, spune Adrian Negrescu.

Patriarhia se opune. Nici BOR nu plătește impozite

Așa cum era de așteptat, Biserica Ortodoxă se opune proiectului care propune legalizarea prostituției.

„Prostituția reprezintă o formă gravă de exploatare și tranzacționare a trupului omenesc în scop financiar, având consecințe negative profunde asupra persoanei și asupra societății în ansamblu.

Legiferarea prostituției nu va conduce la eradicarea traficului de persoane, nici la eliminarea exploatării sexuale și nici la dispariția prostituției ilegale. Dimpotrivă, există riscul real ca aceasta să ofere un cadru legal favorabil extinderii unor practici incompatibile cu libertatea și demnitatea persoanei umane.”, arată un comunicat al Patriarhiei.

Doar că BOR se află în aceeași situație cu prostituatele. Nu plătește impozite.

Potrivit jurnaliștilor de la Fanatik.ro, doar din Catedrala Neamului statul ar strânge un impozit de aproape 5 milioane de euro pe an. Iar dacă se extinde la toate proprietățile Bisericii Ortodoxe, impozitele ar ajunge la sute de milioane de euro anual, având în vedere că BOR deține mii de clădiri, terenuri intravilane și extravilane, inclusiv terenuri agricole și păduri. Însă este scutită de orice impozit local pe proprietate.

