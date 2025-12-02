Tichetele de masă au o nouă valoare, de 45 de lei, conform unui act normativ adoptat în Parlament și care a fost publicat în Monitorul Oficial. Noile valori, majorate, se aplică și pentru drepturile aferente lunii noiembrie.

Tichetele de masă au fost majorate

a adoptat un proiect legislativ prin care a dispus majorarea valorii maxime pentru tichetele de masă, la 45 de lei. Actul normativ care a fost publicat în Monitorul Oficial se aplică și pentru drepturile drepturile aferente lunii noiembrie 2025. Majorarea vine în condițiile în care Bolojan a refuzat să majoreze .

Refuzul de a majora salariul minim poate fi considerată o compensație acordată de guvern patronilor companiilor cărora le-a majorat impozitul pe dividende. Creșterea salariului minim ar fi dus la contribuții sociale, la pensii și sănătate, mai mari pentru angajați dar și reducerea profiturilor pentru patroni.

În acest context, majorarea tichetelelor de masă poate fi privită ca o compensație pentru salariații obligați să muncească pentru aceeași bani, în condițiile degradării nivelului de trai provocată de . Pe de altă parte, trebuie spus că tichetele de masă nu sunt impozabile și nici purtătoare de contribuții sociale. Dimpotrivă oferă avantaje fiscale angajatorilor.

Conform definițiilor, tichetele de masă reprezintă o alocație individuală de hrană, acordată lunar. Aceasta poate fi utilizată exclusiv pentru achiziționarea de produse alimentare sau plata mesei. Ele reprezintă un beneficiu extrasalarial, iar în județele sărace, iar în județele sărace, angajatorii îl acordă în compensație la salariile foarte mici plătite.

Legea care majorează valoarea bonurilor de masă

Legea nr. 201/2025 a apărut pe 28 noiembrie în Monitorul Oficial. Actul normativ prevede o majorarea valorii maxime pentru tichetele de masă, de până la 45 de lei. Această valoare se va aplica și în semestrul I al anului 2026, dar și în primele trei luni ale semestrului II (iulie, august și septembrie). Până acum, cuantumul maxim al unui tichet de masă era de 40,18 lei.

Trebuie spus că majorarea nu obligă la nimic angajatorii. Aceștia nu sunt obligați să crească alocația de hrană acordată salariaților la valoarea maximă, Decizia de a indexa această valoare aparține fiecărui angajator.

Legea nu-i obligă să plătească suma maximă, prevăzută de lege, ci să nu o depășească. Cu alte cuvinte, ei trebuie să se încadreze în acest prag maximal, atunci când acordă bonurile de masă pentru salariați.

Tichetele de masă își pot pierde valabilitatea

Angajații care primesc asemenea bonuri de valoare trebuie să știe că acestea nu au o valabilitate nelimitată. Legea impune ca tichetele de masă să fie folosite într-un anumit termen, altfel fiind returnate emitentului. Procedura de acordare este reglementată de Legea 165/2018. Bonurile de masă sunt valabile în anumite condiții, dacă au înscrise următoarele mențiuni:

numele și adresa emitentului;

perioada de valabilitate;

interdicția de a fi utilizate pentru achiziționarea de țigări sau de produse alcoolice;

numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care poate utiliza aceste tichete.

În plus, bonurile de valoare pot fi utilizate doar pe teritoriul Românieim, într-un anumit termen de valabilitate și doar pentru a cumpăra bunurile și serviciile pentru care au fost emise. Concret, tichetele sunt valabile doar în anul calendaristic în care au fost emise. Excepție fac cele emise pentru perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, care pot fi utilizate până la data de 31 decembrie a anului următor.

De regulă, spre sfârșitul anului, firmele îi înștiințează pe angajați cu privire la aceste informații, reamintindu-le regulile de care trebuie să țină cont.