Larisa Udilă a povestit revoltată cum a fost luată peste picior de o funcționară de la Evidența Persoanelor Sector 1, din cauza numelui ales pentru fiica sa. „Am plecat plângând!”, a spus ea indignată.

La finalul lunii ianuarie, Larisa a adus pe lume o fetiță, al doilea ei copil. Ea și soțul au mers să o înregistreze oficial, dar experiența de la ghișeu a fost îngrozitoare.

„Noi plătim taxe lunare și salariile lor, practic, sunt plătite din banii noștri. Și, cu toate astea, ei sunt stăpânii lumii și noi suntem niște muritori de rând. Ei își permit să șteargă cu noi pe jos și noi trebuie să fim acolo ”da, ne scuzați, ne pare rău””, a spus Larisa.

Funcționara, enervată că e deranjată pe final de program

Larisa Udilă a povestit că funcționara era deja nervoasă pentru că ei a venit cu 10 minute înainte de închiderea programului, la ora 13.30.

Totuși, ei nu au întârziat, ci erau în timpul programului: „Soțul meu și-a cerut scuze: ”Vă rog din suflet, iertați-ne că am ajuns atât de târziu, n-am avut cu cine să lăsăm copiii”. Ce a explicat el acolo. ”Da, dar să știți că data viitoare nu o să vă mai primesc pentru că la 13.30 se închide programul”. Și, până la urmă, când a văzut cu câtă scârbă vorbește femeia a spus: ”Auziți, programul dumneavoastră este până la 13.30. După ce că îmi cer scuze, mă mai luați și peste picior”. În fine”.

Funcționara a râs de numele fetiței. Larisa Udilă s-a certat cu ea

„Vede certificatul de la spital și începe să râdă în hohote, de față cu toată lumea de acolo. ”Asia! Ha, ha, ha! De ce nu i-ai spus America? Eu nu pot să înregistrez acest copil. Prin lege, eu sunt obligată să vă refuz în acest moment. Nu pot înregistra un nume de țară”. Deci, atenție ce-mi zice doamna, că ea nu poate înregistra un nume de țară. Țara fiind Asia… Deci lăsând la o parte gradul de analfabetism, da? Asia, țara, Asia, da? Nu poate înregistra numele Asia. Este o lege, atenție, prin care nu poate înregistra numele Asia, de țară.

Și mai mult decât atât, râde în hohote și se uită în ochii mei și îmi spune, ”luați-vă dosarul, trebuie să găsiți un alt prenume pentru copil. Eu nu pot înregistra așa ceva”.

Eu în acest moment, dragii mei, sunt într-o perioadă postpartum, într-o perioadă de lăuzie, extraordinar de sensibilă. Vreau să vă spun că mi s-au inundat ochii în lacrimi. Am simțit că mor în acel moment. Un moment în care eu și soțul meu ar fi trebuit să-l păstrăm în sufletul nostru, pentru că să-ți înregistrezi copilul, să-i faci certificatul de naștere, e ceva unic. E o experiență minunată. A fost transformat într-un iad din cauza unui funcționar public, plătit din banii mei. I-am cerut pe loc să-mi arate și mie legea”, a mai povestit Larisa Udilă.

Văzând reacția ei, funcționara a dat înapoi, și-a cerut scuze și a înregistrat dosarul.