nOmul de afaceri Cristian Erbașu, președintele Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România ( ) avertizează cu privire la riscurilor pe care le implică, pentru mediul de afaceri, ordonanță de urgență care schimbă regulile de înregistrarea a lucrătorilor străini pe piața muncii din România.

Cristian Erbașu critică prevederile Ordonanței

Omul de afaceri atrage atenția asupra actului normativ care instituie noi reguli în în România. Cristian Erbașu arată că efectele ar putea fi contrare obiectivelor urmărite de guvernul care a inițiat ordonanța. Astfel, din cauza unor constrângeri introduse prin lege, multe companii ar putea renunța la .

„În primul rând trebuie spus că intenția acestei ordonanțe este corectă, de a reduce migrația celor care vin din Asia, prin România, spre Occident. Suntem acuzați de ani de zile de acest lucru, iar acum se încearcă găsirea unei soluții. Soluția propusă de stat este transferarea responsabilității care, în mod normal, îi revine lui, către actorii privați, companiile de recrutare care facă această selecție și către beneficiarii finali”, a declarat Cristian Erbașu într-o intervenție în emisiunea News Pass difuzată de B1 TV.

Omul de afaceri a explicat că este o măsură inechitabilă care va produce un dezechilibru între responsabilitatea ce revine angajatului și cea a angajatorului. Astfel, dacă un angajat sezonier dorește să plece, după șase luni, angajatorul nu are nici o pârghie la dispoziție ca să-l oprească. În schimb, conform noilor reguli, va fi penalizat pentru că nu a făcut-o.

„Or, acest lucru este inechitabil, o măsură dezechilibrată, din două motive. În primul rând, se crează un dezechilibru între responsabilitatea angajatului și cea a angajatorului, așa cum există în România între angajații români și angajatori. Angajatul străin nu mai are nici o responsabilitate. După șase luni poate pleca oricând, iar în urma acestei plecări, pentru că nu are nici o posibilitatea să-l constrângă să rămână, angajatorul va fi penalizat”, a explicat omul de afaceri.

Ce probleme a mai identificat omul de afaceri

În al doilea rând, a mai explicat Cristian Erbașu, fără pârghii care să-i permită să oblige lucrătorii străini să respecte anumite reguli, vor fi legați de mâini și de picioare. Ei vor avea doar de pierdut. În acest context, spune omul de afaceri, ordonanța de urgență nu va atinge obiectivele pe care și le-a propus. În schimb, va determina companiile să renunțe la forța de muncă străină.

„În al doilea rând, angajatorul nu are nici o pârghie să-l oblige pe angajat să respecte anumite reguli, Mai mult decât atât, fie angajatorul, fie firma de recrutare sunt obligați să suporte anumite penalități. De asemenea, aceștia depun niște garanții pentru fiecare angajat străin, iar în condițiile în care nu au nici o pârghie de constrângere împotriva acestor angajați sunt legați de mâini și de picioare. Efectele acestei ordonanțe vor fi, după opinia noastră, nule din punct de vedere al scopului urmărit. Însă, vor îngreuna și, în cele din urmă vor face ca mulți antreprenori din România, mai ales cei autohtoni să nu-și mai permită sau să nu-și mai dorească să aducă muncitori străini. Prin urmare, costurile cu forța de muncă vor crește, fără a crește și rentabilitatea”, a precizat Erbașu.

Totodată, omul de afaceri vede și un alt dezavantaj pentru firmele din UE, inclusiv din România, în raport cu cele din afara spațiului comunitar.

„Ordonanța mai are o capcană. Firmele din afara UE care vor veni să lucreze în România vor fi avantajate prin această odonanță în raport cu firmele din UE sau cu cele românești. Dacă se citește mai bine ordonanța se va constata acest lucru”, a subliniat președintele CAIR.

Cristian Erbașu vede și alte neajunsuri

Omul de afaceri a mai identificat și alte neajunsuri la actul normativ propus de guvern. El a făcut referire la pragul de 50 de euro pentru întreținere pe care trebuie să-l asigure un angajator. În opinia sa, acest prag nu-și are rostul. Cristian Erbașu crede că ordonanța trebuie să prevadă o serie de obligații pentru angajatorii ce lucrează cu muncitori străini. Acestea nu trebuie raportate, însă, la sume bănești.

„În cele mai multe cazuri dacă vom considera cazarea, masa, transportul și alte costuri pe care le suportă angajatorul, acest prag poate fi mai mare de 50 de euro. Sunt și situații în care aceste costuri sunt mai mici. Eu cred că pragul de întreținere nu trebuie cuantificat în bani. Ar trebui menționate anumite obligații de întreținere pe care angajatorul să le îndeplinească în cazul lucrătorilor care vin din străinătate. Sunt situații în care aceștia primesc bani pentru că nu vor să primească mâncare sau cazare. Își găsesc ei, ca orice angajat, soluții de cazare și mâncare”, a precizat antreprenorul.

Erbașu consideră că multe dintre prevederile actului normativ inițiat de guvern reprezintă îngrădiri chiar și pentru angajații. Actul normativ acționează contrar obiectivelor pe care le urmărște. Din dorința de a pune capăt unor practici ilegale, ordonanța lovește inclusiv în cei care își desfășoară activitatea onest.

„Lucrurile acestea, prevăzute prin legea respectivă, sunt niște îngrădiri chiar și pentru angajați. Tocmai de aceea, părerea noastră este că din dorința de a evita anumie excese sau practici ilegale, abuzive, ale unor mici companii care puteau fi controlate sau li se putea interzice să activeze în acest domeniu, se lovește în cei care lucrează legal și în companiile relevante care au drept scop aducerea acestor lucrători și mărirea rentabilității la niște costuri rezonabile, așa cum s-a întâmplat și în Occident chiar cu conaționalii noștri”, a concluzionat Cristian Erbașu.