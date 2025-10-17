E tot mai greu să-ți găsești un loc de muncă în România. Specialiștii în inteligență artificială sunt norocoși, căci sunt căutați. În rest, pentru multe alte specializări, locurile de muncă disponibile sunt mai puține și concurența e mai mare.

Cum s-a schimbat piața muncii

O analiză internă a unei platforme de recrutare arată că peste 55% din posturile de pe piață sunt pentru ingineri software, specialiști în învățare automată, analiști de date și experți care asigură implementarea și funcționarea sistemelor bazate pe inteligența artificială.

În schimb, a scăzut numărul locurilor de muncă pentru cei care nu se pricep la inteligența artificială.

Cât durează până îți găsești un job

„Cei care își doresc să caute un job trebuie să depună un efort puțin mai mare în perioada aceasta. Perioada de recrutare s-a extins și poate dura chiar 2 – 3 luni de zile până îți găsești un job, mai ales dacă ai un background puțin specializat și cauți un job foarte specific”, a declarat Dragoș Gheban, organizatorul evenimentului „Angajatori de top”, pentru .

De asemenea, potrivit unui studiu, numărul de este cu 29% mai mic.

IT-ul este domeniul în care au dispărut cele mai multe joburi pentru începători de la începutul anului: 35%.

Studiul a fost realizat de o companie celebră de recrutate, la nivel mondial. 11.250 de angajați din 15 țări au participat la cercetare și au fost analizate peste 126 de milioane de anunțuri de angajare.