Autoritățile române se gândesc la implementarea unui nou mod de calcul al facturilor la energie electrică, inspirat de modelul folosit în majoritatea statelor europene, sistemul, numit tarif binom, combină o componentă fixă cu una variabilă și ar putea aduce beneficii pentru milioane de consumatori. Ideea este ca fiecare client să plătească atât pentru energia efectiv consumată, cât și pentru capacitatea pusă la dispoziție de rețea, chiar dacă nu utilizează energia în mod constant.

Cum funcționează tariful binom

Tariful binom presupune împărțirea facturii în două părți. Partea variabilă reflectă consumul real, iar componenta fixă funcționează ca un abonament lunar, calculat în funcție de puterea instalată la racordare. Spre deosebire de sistemul actual, în care clienții plătesc exclusiv pentru energia consumată, această metodă ar putea face costurile mai predictibile pentru distributori, dar și mai transparente pentru consumatori.

În prezent, aproximativ 20% din reprezintă tarifele de distribuție. Prin aplicarea tarifului binom, această sumă ar fi plătită lunar, indiferent de consum, ceea ce ar putea afecta, de exemplu, proprietarii de case de vacanță sau întreprinderile sezoniere. Totuși, pentru consumatorii casnici obișnuiți sau pentru firme care utilizează energia în mod constant, partea variabilă ar putea fi mai mică decât în prezent, ceea ce ar duce la economii reale.

Ce spun experții despre avantajele sistemului

Distribuitorii și specialiștii în susțin că tariful binom ar fi o soluție mai echitabilă și mai eficientă pentru gestionarea rețelelor. „Acum costurile de capacitate se împart între toți clienții, indiferent de consum, în timp ce noul model ar face ca fiecare să plătească în funcție de puterea rezervată la racordare”, explică Dana Dărăban, reprezentantă ACUE, potrivit Capital.ro.

De asemenea, Mihnea Cătuți, expert în energie la EPG, punctează că metoda ar permite monitorizarea și utilizarea mai eficientă a rețelelor: „Există cazuri în care rețelele sunt suprarezervate, ceea ce blochează racordarea altor consumatori. Prin aplicarea tarifului binom, aceste capacități ar putea fi eliberate și folosite mai eficient.”

În plus, tariful binom ar aduce România în rândul statelor UE care folosesc deja acest model, România și Cipru fiind printre ultimele țări care nu l-au implementat.

Deși ideea este inclusă în programul de guvernare, ANRE nu a realizat încă un studiu de impact detaliat și nu a stabilit o dată clară pentru introducerea tarifului binom. Totuși, experții și distribuitorii consideră că modificarea ar putea aduce mai multă transparență și echitate în modul de facturare, protejând în același timp siguranța și stabilitatea rețelelor electrice din România.