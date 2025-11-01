Facturi mai mari, începând de astăzi! Cât vor plăti românii la curent și căldură

Începând cu prima zi a lunii noiembrie, românii se confruntă cu o la căldură și curent. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a decis majorarea unei taxe deja existente, ceea ce face ca aceasta să fie a patra creștere consecutivă din ultimele luni. Astfel, facturile cetățenilor vor suferi modificări, iar acest lucru nu este deloc un prilej de bucurie.

Ce taxă s-a majorat și cu cât

Taxa vizată este contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aplicată tuturor consumatorilor de energie electrică. Aceasta a crescut cu 62%, de la 0,0084 lei/kWh plus TVA la 0,0136 lei/kWh plus TVA. Concret, la un consum lunar de 100 kWh, factura se va majora cu aproximativ 50 de bani, sumă care se va regăsi în plățile din luna decembrie, conform

Cum s-au acumulat scumpirile din ultimele luni

Noua majorare vine după ce, în luna octombrie, s-a mărit și tariful reglementat pentru serviciile de sistem, ceea ce a adăugat încă 70 de bani la o factură medie pentru același consum. În plus, românii au resimțit deja efectele creșterii TVA-ului și ale eliminării plafonării prețurilor la energie, măsură care a dus la cele mai mari scumpiri din ultima perioadă.

Cât plătesc acum românii pentru curent

După eliminarea plafonării, facturile au explodat, mulți consumatori ajungând să achite, nu doar dublu, ci chiar triplu față de anii trecuți. Dacă anterior un consum de până la 100 kWh era taxat cu 0,68 lei/kWh, acum prețul a urcat chiar până la 1,5 lei/kWh.

Ce urmează pentru consumatori

Deși autoritățile justifică aceste scumpiri prin nevoia de a susține producția eficientă de energie și echilibrul sistemului energetic, impactul asupra populației este din ce în ce mai vizibil. Pentru mulți români, sezonul rece începe astfel cu facturi mai mari și cu o presiune suplimentară asupra bugetului lunar.