Florin Cîțu, prevestiri negre pentru România. „Țara va intra în recesiune totală în acest an”

Fostul premier Florin Cîțu vine cu un avertisment negru pentru România. Cîțu spune că țara va intra în recesiune totală în anul 2026 și că cei care conduc țara nu înțeleg ceea ce fac.

Avertismentul lui Florin Cîțu

„Din păcate, Guvernul și BNR s-au băgat singuri într-un colț!

În 2025, guvernul a luat decizii greșite care au fragilizat și mai mult economia, fără aproape niciun rezultat real: deficitul a scăzut nesemnificativ, cu doar 0,3 puncte procentuale din PIB.

În același timp, a tolerat o inflație ridicată, mizând că în 2026 efectele de bază vor face o parte din treabă în locul unei politici monetare mai ferme. Pariul a fost convenabil. Dar comoditatea în economie costă.

Problema este simplă: în lumea reală apar mereu șocuri neprevăzute, pozitive sau negative. Astăzi, economia globală este lovită de un nou șoc negativ. Nu este de dimensiunea pandemiei, dar România intră în acest episod într-o stare mult mai proastă.

Avem o economie cu un picior în și cu inflația în jur de 10%. Acest nou șoc riscă să împingă inflația și mai sus și să apropie și mai mult România de o recesiune pe tot anul 2026.”, scrie Florin Cîțu pe Facebook.

Nicio soluție de la actualul Guvern

Fostul premier Florin Cîțu susține că actuala conducere a țării, începând de la Ilie Bolojan, trecând pe la Sorin Grindeanu și ajungând până la USR-iști, nu este capabilă să țină România pe linia de plutire.

„Da, există soluții pentru a ieși din această situație cu costuri cât mai mici. Dar, sincer, nu vă faceți iluzii că vor veni de la aceeași echipă care a adus România exact în acest punct.

Din păcate, probabilitatea este mai mare ca deciziile pe care le vor lua de acum înainte să agraveze situația pe termen mediu și lung.