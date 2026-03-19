Isărescu: „Dacă nu corectăm deficitul bugetar, pierdem tot ce-am câștigat în ultimele luni"

Isărescu: „Dacă nu corectăm deficitul bugetar, pierdem tot ce-am câștigat în ultimele luni”

Traian Avarvarei
19 mart. 2026, 12:49
Isărescu: „Dacă nu corectăm deficitul bugetar, pierdem tot ce-am câștigat în ultimele luni”
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a avertizat că „dacă nu corectăm deficitul bugetar, pierdem tot ce-am câștigat în ultimele luni de zile: credibilitate, accesibilitate de pe piesele externe, rating de țară, și așa mai departe”, informează HotNews.

Guvernatorul BNR a rememorat astfel perioada de început a activității de guvernator: „Eu n-am apucat să intru în clădirea asta, că am și primit sarcina să facem rost de bani. N-aveam atunci datorie externă, dar nu ne împrumuta nimeni, pentru că maniera în care fostul regim plătise datoria externă ne izolase definitiv de lumea internațională și de lumea capitalurilor. Dar a trebuit să reluăm relațiile cu FMI”.

România, pe drumul cel bun al reducerii deficitului

România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar de 7,7%, iar pentru anul acesta s-a angajat la un deficit de 6,2%.

7,7% deficit pe 2025 înseamnă o reducere cu circa 1,5% din PIB în numai cinci luni, ceea ce nu e deloc puţin, spune Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului, pentru Contributors.

„Nu e mai puţin adevărat că un program care să vizeze reducerea deficitului bugetar atrage inevitabil o temperare a creșterii economice, întrucât înghețarea în termeni nominali a unor venituri se repercutează asupra cererii de consum. Această stare de lucruri nu este însă anormală și nici nu are efecte de durată, întrucât ea antrenează o scădere concomitentă a deficitului extern, ceea ce este foarte dezirabil. Iar dacă scăderea consumului este compensată prin creşterea unor investiţii, oricum foarte necesare, există premise bune pentru o creştere economică mult mai sănătoasă”, a explicat Eugen Rădulescu.

