La DIICOT s-a așternut praful peste dosarul deschis după falimentul de sute de milioane de euro de la City Insurance / În ASF nu s-a găsit niciun vinovat / Reacția lui Daniel Apostol (ASF) după noile dezvăluiri (VIDEO)

„Afacerea City” a devenit cel mai mare dezastru din istoria asigurărilor din România odată cu plata de către stat a 120 de milioane de euro către asigurații City Insurance. Numai că, după aproape doi ani, dosarul e într-o fază incertă la DIICOT, toți acționarii, managerii City și asociații lor sunt liberi, iar persoanele responsabile din Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) , scrie Cătălin Tolontan, într-un articol pentru

În primăvara lui 2021, procurorii au fost anunțați, cu probe din Elveția, că City a falsificat conturile de garanții, pe care nu le-a avut niciodată, iar acum câteva luni, un raport oficial din Anglia a semnalat din nou că sume mari de bani din polițele românilor au fost transportate în afara țării până când compania a intrat în imposibilitate de plată.

Daniel Apostol, directorul de comunicare al ASF, a declarat, în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, că Autoritatea „a trecut printr-un proces de reorganizare serioasă, o bună parte dintre directorii care erau înainte de această perioadă nemaifiind în funcție”. Totuși, el nu a știut să dea un singur exemplu de șef din ASF care și-a pierdut funcția sau a fost sancționat de vreo altă manieră pentru dezastrul City Insurance.

De asemenea, Daniel Apostol nu a vrut să-și dezăluie salariul, pretinzând că e deja public. Asta deși el nu și-a trecut salariul în declarația de avere.

Daniel Apostol (ASF), reacție la noile dezvăluiri în scandalul „City Insurance”

Întrebat cum își face politica de cadre ASF dacă nimeni nu a fost sanționat după dezastrul City Insurance, ba unii chiar au fost promovați, Daniel Apostol a răspuns: „Nu pot comenta starea dosarului, dar vreau să amintesc că, de la ASF, noi am transmis către toate autoritățile statului îndreptățite să primească de la noi date cu privire la tot ce am descoperit, pas cu pas, în cazul City Insurance. Evident, celelalte autorități au maniera lor de a conduce și de a ajunge la o finalitate cu acest dosar sau altele. Cu privire la politica de cadre, în ultimii doi ani ASF a trecut printr-un proces de reorganizare serioasă, o bună parte dintre directorii care erau înainte de această perioadă nemaifiind în funcție. Actuala conducere a ASF are în lucru în continuare reorganizarea și modernizarea ASF. Dacă vă uitați la organigrama veche și numărul de poziții și direcyori care erau inițial și comparați cu ce e acum, veți avea exact concluziile”.

Întrebat dacă poate da un nume de persoană care a fost demisă ca urmarea scandalului City, Apostol a răspuns: „Nu am dreptul să fac o astfel de acuzație sau afirmație. ASF își face analizele firești și ia decizii în consecință”.

Oficialul ASF a mai spus că Autoritatea va lua măsuri imediat dacă va primi informații de la alte instituții că printre vinovați se găsesc și angajați ai săi.

Șefii ASF, plătiți cu salarii uriașe pentru a preveni dezastre precum cel de la City Insurance

Lui Apostol i s-a atras apoi atenția că șefii din ASF sunt plătiți cu mii de euro tocmai pentru a preveni un dezastru precum cel de la City, or asta nu s-a întâmplat. Prin urmare, ar trebui să existe niște vinovați și niște sancțiuni.

Apostol nu a vrut să spună ce salariu are, argumentând că salariile de la ASF sunt publice. Pe de altă parte, el nu și-a trecut salariul în cea mai recentă declarație de avere. Acesta a ținut să precizeze că ASF „se autofinanțează”. Asta deși e o instituție a statului.

Totodată, el a mai pretins că toate datele ASF demonstrează că s-a stabilizat.