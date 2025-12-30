Introducerea taxei fixe de 25 de lei pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2026 a stârnit confuzie și reacții intense în mediul online. Măsura, care vizează inclusiv comenzile de pe platforme populare precum Shein, Temu sau AliExpress, a fost percepută inițial ca o povară directă pentru consumatori.

Cine plătește de fapt noua taxă pe colete

Principala nelămurire apărută după anunțarea măsurii ține de identitatea celui care suportă efectiv costul suplimentar asociat fiecărui colet extracomunitar. Mulți cumpărători au presupus că taxa va fi achitată direct de destinatari, percepție alimentată de lipsa unor explicații clare din partea autorităților.

Un exemplu relevant vine din mediul online, unde o utilizatoarea a platformei Reddit a formulat următoarea întrebare: „Nu prea comand de pe AliExpress, deci nu știam exact cum trimit ei pachetele. Ieri am pus o comandă de 3 chestii și îmi apare că vin separat, și ajung după data de . Cine plătește taxa aceea de 25 de lei, eu sau AliExpress? Eu deja am plătit conținutul pachetelor și taxele de livrare de pe aplicație. Va trebui să mai plătesc 75 de lei pentru trei pachete sau taxa se va pune către vânzătorii de pe AliExpress?”.

Răspunsurile primite au indicat, în mare parte, în mod eronat, că obligația de plată ar reveni cumpărătorului, ceea ce evidențiază confuzia generalizată.

Ce spun, de fapt, prevederile legale adoptate de Parlament

Conform legislației aprobate, obligația de plată a taxei nu revine consumatorului final, ci furnizorului bunurilor sau entității care facilitează vânzarea prin platforme digitale. Practic, expeditorul este cel care trebuie să suporte taxa, nu persoana care primește coletul în România.

Sumele vor fi colectate de Poșta Română sau de companiile de curierat, care au obligația de a le declara lunar către și de a le vira la bugetul de stat. Taxa se aplică exclusiv coletelor cu valoare declarată sub 150 de euro, provenite din afara Uniunii Europene.

De ce a fost accelerată introducerea acestei taxe la nivel european

Potrivit datelor citate de instituțiile europene, în anul 2024 au intrat în Uniunea Europeană aproximativ 4,6 miliarde de comenzi cu valoare redusă, majoritatea expediate din China. Acest volum ridicat a determinat autoritățile europene să accelereze reformarea sistemului vamal, explică analiștii XTB.

Măsura este considerată una temporară, menită să funcționeze până la modernizarea completă a Uniunii Vamale, în contextul eliminării treptate a regimului preferențial pentru comenzile mici.

Cum ar putea fi afectate platformele precum Shein, Temu și AliExpress și cine are de câștigat

Introducerea unei fixe per colet pune presiune asupra platformelor care operează preponderent cu livrări extracomunitare și produse cu preț scăzut. Taxa ar putea fi absorbită parțial de platforme sau transferată indirect către consumatori, prin ajustarea prețurilor sau a costurilor logistice.

Pentru a limita impactul, unele companii ar putea decide mutarea stocurilor în depozite din Uniunea Europeană, o strategie care implică investiții mai mari și o complexitate operațională crescută, notează știripesurse.ro.

Beneficiarii indirecți ai măsurii sunt comercianții care deja vând și livrează din interiorul Uniunii Europene, unde diferențele de preț față de produsele extracomunitare ar putea să se reducă. De asemenea, centrele logistice și companiile de distribuție din UE ar putea înregistra o creștere a cererii.

Analiștii XTB subliniază că micii vânzători europeni ar putea resimți o diminuare a presiunii concurențiale, mai ales în segmentul produselor ieftine, cumpărate impulsiv.