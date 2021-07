Mircea Coșea: Noi ne împrumutăm într-un ritm fantastic, istoric și importăm într-o măsură absolut dezastruoasă. Stăm foarte rău. Legile românești spun că trebuie să existe o trecere imediată la austeritate (VIDEO)

Economistul Mircea Coșea a declarat luni, pentru B1 TV, că, în ciuda aparenței, nu e deloc sănătoasă creșterea economică de 7% prognozată pentru România în acest an: „e ca un organism care se dopează cu steroizi”. Profesorul de economie a vorbit despre cele trei deficite care „îngroapă România” și a subliniat că trebuie luate măsuri urgente deoarece țara noastră nu se află în situația altor state din Zona Euro, cu economii puternice, așa încât să fie ajutată dacă intră în incapacitate de plată. Coșea a mai spus că ne-am îndatorat până peste cap. Economistul a mai remarcat faptul că, în timp ce Bulgaria face pași extraordinari pentru a intra în Zona Euro, noi, românii, „avem un orizont de timp la care ne uităm cu binoclu”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Talk B1”, moderată de Irina Petraru pe B1 TV.

Mircea Coșea a explicat de ce o creștere economică de 7%, cât e prognozat pentru România în 2021, nu e deloc un semn bun: „Dacă ne uităm în jur, în Europa, creșterea economică, la țări foarte puternice, e în jur de 2 – 3% și e o creștere reală, sănătoasă, pentru că economia își revine încet-încet, nu-și revine deodată, nu poate să facă acest salt extraordinar. Sunt țări care au o economie puternică și de-abia urcă cu 2 – 3%. O creștere atât de mare, de 7%, arată că ceva e în neregulă și, ca să facem o comparație, e ca un organism care se dopează cu steroizi, adică e o creștere nesănătoasă. De ce? Pentru că în spatele acestei creșteri există niște raporturi macro-economice absolut catastrofale”.

„Sunt trei deficite mari care îngroapă această țară din punct de vedere economic. Deficitul bugetar, pe care nu putem să-l reglăm cu toate eforturile pe care le facem. Cel mai grav lucru e deficitul contului curent, asta înseamnă că ne împrumutăm foarte mult. Am ajuns la un ritm istoric. Și aici suntem pe primul loc în Europa. Ritmul în care ne împrumutăm nu l-am avut niciodată, e fantastic și am ajuns să creștem peste 50% rata împrumutării, ceea ce e înseamnă că am ajuns într-o situație critică.

Atunci când trecem de 50%, ceea ce probabil noi am trecut, și când intră și PNRR în acțiune, vom ajunge la 60%. Legile românști spun că trebuie să existe o trecere imediată la austeritate. Ce înseamnă asta? Că se fac economii la cheltuieli. Deci salarii, pensii, indemnizații, toate cheltuielile pe care le face statul trebuie să fie micșorate imediat că deja am ajuns la un pericol foarte mare. Această îndatorare nu putem s-o comparăm cu a altor state europene. Alte țări au o economie mai stabilă și sunt membre în sistemul euro, care e spijinit prin Banca Eurpeană, cum a beneficiat Grecia acum 10 – 12 ani. România nu e deci, nu ne va ajuta nimeni dacă intrăm în incapacitate de plată”, a explicat Mircea Coșea.

Economistul a spus apoi că al treilea deficit, cel al balanței comerciale, de ce mai grav lucru: „Noi importăm într-o măsură absolut dezastruoasă din punct de vedere al consumului nostru curent. În primul rând alimentele pe care am putea să le facem în țară foarte bine dacă am fi puțin preocupați de asta, dar nu suntem. E o crimă ce se întâmplă acum, să se arunce pe câmp castraveții și roșiile, în loc să le prelucrăm în țară și să le vindem, că atunci am putea reducem deficitul comercial. E o crimă să nu avem în țară capacitatea de a crește purcei. Noi importăm scroafe gestante și purcei din Ungaria, Polonia de unde putem”

Mircea Coșea a susținut apoi că Florin Cîțu e economist și înțelege perfect toate acestea, dar laudă ”performanțele” economice ale României pentru că e în campanie internă în PNL: „Dar din punct de vedere al economiei, lucrurile merg foarte rău, adică suntem în momentul în care trebuie luate măsuri urgente, că în momentul în care ai deficitul comercial atât de mare e foarte clar că ești o țară îndatorată până peste cap. Ca să ai un ritm de creștere de 7%, ceea ce numai China a avut din când în când, trebuie să ai un export fantastic or noi, din contră, avem un import fantastic”.

Coșea a mai spus că BNR face eforturi foarte mari să mențină leul. Economistul a ținut să precizeze că Banca Națională depune aceste eforturi, nu Guvernul: „Dar nici Banca nu e zâna minunilor, deci s-ar putea – am crezut până acum, dar acum încep să am anumite dubii – să ajungem la 5. Lucrul ăsta e foarte complicat, căci revenirea va fi foarte, foarte grea, or noi pierdem tot mai multe avantaje pe care ar fi trebuit să le avem ca să trecem în Zona Euro. Iată cum Bulgaria face progrese extraordinare, iar noi avem un orizont de timp la care ne uităm cu binoclu”.