Mircea Coșea: România trăiește din împrumuturi. Vom intra într-o austeritate legală. Deficitul balanței comerciale e într-o stare jalnică. Asta înseamnă că noi importăm aproape tot (VIDEO)

Profesorul de economie Mircea Coșea a declarat marți, pentru B1 TV, că așa-zisa creștere economică e, de fapt, doar o revenire după o perioadă pe minus. Acesta a mai atras atenția că România trăiește din împrumuturi, care în curând vor depăși 50% din PIB. Asta înseamnă că, potrivit legii, Guvernul va trebui să treacă la reducerea cheltuielilor. Practic, intrăm într-o perioadă de austeritate legală. Coșea a mai spus că avem un deficit bugetar și unul structural mari și că deficitul balanței comerciale „e într-o stare jalnică”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Mircea Coșea, despre cum arată de fapt economia României

„Creșterea aceasta economică cu care se laudă dl premier nu e o creștere economică, e, de fapt, o revenire de la scăderea pe care am avut-o. Creșterea economică, potrivit unor definiții standard, e creșterea pornind de la un plus. Noi pornim de la un minus, deci e o revenire. Revenirea aceasta, care pare că e spectaculoasă, după cum spune dl premier, are în spate o realitate extrem de îngrijorătoare, extrem de rea, pentru că ea se bazează pe trei elemente care ne duc de fapt într-o gaură pe care foarte greu o vom putea umple cu rezultate economice mai târziu”, a declarat Mircea Coșea, pentru B1 TV.

Profesorul a explicat apoi că nivelul împrumuturilor va depăși curând 50% din PIB, dacă nu cumva a făcut-o deja, și atunci Guvernul va fi nevoit, potrivit legii, să ia măsuri de reducere a cheltuielor. Practic, vom intra într-o austeritate legală.

„Sunt trei deficite care au început să fie vizibile și care arată starea reală a economiei românești. România trăiește pe împrumuturi, tot e pe datorie. Știm asta din analiza indicatorilor. Deficitul bugetar e foarte mare, iar în spatele lui e un deficit structural pe care nu putem să-l evităm. Există un deficit al contului curent care arată împrumuturi extrem de mari, care se apropie de cifra de 50% din PIB. După părerea mea, ele au depășit ieri, dar vor depăși sigur după aprobarea PNRR. Asta înseamnă că, conform legilor țării, Guvernul va trebui să ia măsuri de reducere a cheltuielor, deci intrăm într-o austeritate legală. În mod legal se vor tăia cheltuieli”, a continuat Coșea.

Mircea Coșea a mai spus că deficitul balanței comerciale e într-o stare jalnică, pentru că noi nu mai avem capacitatea să aprovizionăm piața cu bunuri și atunci doar importăm: „Iar lucrul cel mai grav pe care trebuie să-l spunem, în pofida acestei fericiri pe care o avem, e că deficitul balanței comerciale e într-o stare jalnică, crește permanent. Asta înseamnă că noi importăm aproape tot, că nu avem capacitatea să aproviziom piața cu niciun fel de bunuri”.

„Inevstițiile care ne sunt prezentate și pe care nu le prea vedem pe nicăieri sunt și ele un element care accentuează deficitul comercial, că noi nu mai producem în România bunuri de capital necesare investițiilor, precum bitum, fier beton, sticlă industrială etc. (…) Deficitul comercial nu putem să-l umplem decât prin împrumuturi, deci se creează un cerc vicios”, a mai precizat profesorul Mircea Coșea, pentru B1 TV.