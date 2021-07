Mircea Coșea: Salariile au fost majorate doar în sectorul public. Inflația a crescut și ea, la fel taxele locale, iar din toamnă vom simți toți creșterea tarifelor la electricitate și gaz (VIDEO)

Mircea Coșea e sceptic în privința creșterii puterii de cumpărare a românilor. Profesorul de economie susține că salariile au crescut, dar doar în sistemul public. Inflația a crescut și ea și e în continuare pe trend ascendent, mai multe impozite și taxe locale s-au majorat deja, iar facturile la electricitate și gaz vor fi mai mari din toamnă. „Deci pe bugetul unei familii se adună niște cheltuieli care trebuie cuantificate, nu trebuie să le negăm”, a punctat Coșea.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Mircea Coșea, despre inflație, creșterea impozitelor și salariile majorate… doar pentru unii

„O problemă pe care vreau s-o ridic e aceea a puterii de cumpărare. Veniturile au crescut în România, dar nu au crescut așa cum se calculează în mod corect, adică o medie pe populație. Ele au crescut într-un anumit sector și anume în sectorul public, mai ales au crescut la primării și la organele locale, unde salariile au fost mărite într-o manieră absolut abuzivă. Avem exemple de creșteri exponențiale ale salariiilor. E adevărat, această categorie plus cei care lucrează în sfera publică și care au lefuri neafectate de coronavirus beneficiază de venituri mai mari, dar per ansamblul țării lucrurile nu stau așa”, a declarat Mircea Coșea, pentru B1 TV.

Acesta a atras apoi atenția asupra inflației: „În al doilea rând, inflația a crescut și ea și, deocamdată, toate calculele și analizele care se fac arată că inflația e pe trend crescător. Analizele sunt făcute de bănci, de specialiști, nu de oameni care au interesul să manevreze cifrele. De ce creșe inflația? Pentru că noi nu putem să alimentăm piața cu produse românești și importăm masiv, deci nevoia de valută e tot mai mare. A venit vara, încă nu putem să prelucrăm în țară legumele și fructele, că n-avem o politică de sprijinire a procesatorilor”.

„Începând din septembrie – octombrie, vom simți toți creșterea tarifelor la electricitate și gaz, au crescut anumite impozite și taxe locale – nimeni nu poate să nege așa ceva – și avem – după ce PNRR-ul intră în acțiune, să sperăm că va fi spre sfârșitul anului – impozite care ne vin indiect de la UE și pe care trebuie să le plătim

Deci pe bugetul unei familii se adună niște cheltuieli care trebuie cuantificate, nu trebuie să le negăm. În această situație nu știu în ce măsură puterea de cumpărare a crescut la întreaga populație sau doar la niște straturi foarte subțiri ale populației, menținute cu venituri subvenționate chiar și în caz de pandemie”, a mai declarat profesorul Mircea Coșea, pentru B1 TV.