Costuri mai mici la împrumuturi pentru România, semnal pozitiv pentru investiții. Ce arată scăderea dobânzilor în lei și euro

Costuri mai mici la împrumuturi pentru România, semnal pozitiv pentru investiții. Ce arată scăderea dobânzilor în lei și euro

Iulia Petcu
09 feb. 2026, 15:59
Costuri mai mici la împrumuturi pentru România, semnal pozitiv pentru investiții. Ce arată scăderea dobânzilor în lei și euro
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce arată evoluția dobânzilor la împrumuturile în lei
  2. Cum ar putea coborî dobânzile sub pragul de 6%
  3. Ce se întâmplă cu finanțările în euro și riscul de țară
  4. De ce contează încrederea investitorilor

Costurile de finanțare ale României încep anul 2026 pe un trend descendent, potrivit declarațiilor făcute de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Scăderea dobânzilor, atât la împrumuturile în lei, cât și la cele în euro, este prezentată ca un semnal favorabil pentru economie.

Ce arată evoluția dobânzilor la împrumuturile în lei

Ministrul Finanțelor a anunțat că dobânzile la finanțările în lei au înregistrat reduceri vizibile față de luna precedentă, cu scăderi cuprinse între 10 și 40 de puncte de bază. Potrivit acestuia, cele mai consistente ajustări au fost observate pe segmentul maturităților medii, între trei și cinci ani.

„O nouă veste bună pentru România: dobânzile la împrumuturile în lei au scăzut puternic faţă de acum o lună, cu aproximativ 10–40 puncte de bază pentru toate maturităţile, mai ales pe zona medie (3–5 ani). Tendinţa a început în ultimul trimestru din 2025 şi continuă şi la începutul lui 2026”, a scris Alexandru Nazare.

Oficialul a subliniat că obiectivul pentru anul în curs este menținerea acestui trend, în contextul ajustărilor fiscale asumate și al unei inflații aflate pe o traiectorie descendentă.

Cum ar putea coborî dobânzile sub pragul de 6%

Ministrul Finanțelor a explicat că, în condițiile în care inflația ar putea scădea spre aproximativ 4% până la finalul anului, costurile de finanțare ar putea continua să se reducă.

„Continuând linia ajustărilor fiscale şi dacă inflaţia scade spre aproximativ 4% până la finalul anului, există şanse ca dobânzile în lei să coboare sub 6% pentru toate maturităţile (cele scurte fiind deja sub acest nivel). Acest lucru va reduce costurile cu dobânzile pentru stat şi va ajuta şi companiile sau autorităţile locale care se împrumută, dobânzile statului fiind un reper pentru restul pieţei”, a transmis Nazare, potrivit Capital.

Ce se întâmplă cu finanțările în euro și riscul de țară

În paralel, Ministerul Finanțelor indică reduceri importante și pe componenta împrumuturilor în euro, cu scăderi între 20 și 29 de puncte de bază pentru maturitățile medii. Pentru termenele mai lungi, între șase și 25 de ani, diminuările ajung până la 45 de puncte de bază.

Totodată, riscul perceput pentru obligațiunile României denominate în euro a scăzut semnificativ față de vara anului trecut. „Totodată, riscul perceput pentru obligaţiunile României în euro (10 ani) s-a redus puternic din iulie 2025: de la aproximativ 354 puncte de bază la circa 241 puncte de bază (o scădere de aproximativ 112 puncte de bază)”, a explicat ministrul.

De ce contează încrederea investitorilor

Alexandru Nazare a arătat că evoluția dobânzilor reflectă și o creștere a încrederii investitorilor în economia României. „Ce înseamnă acest lucru: România se poate împrumuta mai ieftin, ceea ce înseamnă mai puţini bani cheltuiţi pe dobânzi şi mai mulţi bani care pot merge spre investiţii sau alte nevoi ale economiei”, a precizat acesta.

Ministrul a subliniat că reducerea diferenței de cost față de statele din regiune cu rating similar rămâne un obiectiv central. „De aceea, un obiectiv major rămâne în continuare să reducem costul suplimentar pe care România îl plăteşte la împrumuturi, faţă de alte ţări din regiune cu acelaşi rating, din cauza riscului perceput”, a afirmat Nazare.

