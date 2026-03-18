Prețul cafelei ar putea scădea puternic după un an de creșteri record. Cum se schimbă piața globală a cafelei

Iulia Petcu
18 mart. 2026, 21:38
Cuprins
  1. Ce se întâmplă cu piața cafelei
  2. Ce indică datele recente despre evoluția prețurilor
  3. Cum se adaptează consumatorii și industria

Prețurile cafelei ar putea intra într-o etapă de corecție semnificativă în lunile următoare, după o perioadă de creșteri accelerate pe piața globală. Analiștii și traderii anticipează o evoluție similară cu cea a pieței de cacao, care a trecut recent prin fluctuații extreme.

Ce se întâmplă cu piața cafelei

Tot mai mulți specialiști consideră că traiectoria recentă a cafelei reproduce tiparul observat anterior pe piața cacao, unde creșterile abrupte au fost urmate de scăderi dramatice. Evoluția este explicată prin factori similari, precum condițiile meteo nefavorabile și dezechilibrele din lanțurile de aprovizionare.

„Aș fi șocată să nu se întâmple”, a declarat Carley Garner, strateg senior pe mărfuri la DeCarley Trading. „Cred că cafeaua este noua cacao”, a spus ea pentru Reuters.

În cazul cacao, prețurile au atins niveluri record din cauza reducerii producției, însă ulterior au suferit o corecție severă. Scăderea cererii și adaptarea industriei au contribuit la prăbușirea cotațiilor într-un interval relativ scurt.

Ce indică datele recente despre evoluția prețurilor

Cafeaua arabica a ajuns la un maxim istoric în februarie 2025, susținută de condițiile climatice dificile din regiunile producătoare și de perturbările comerciale. Ulterior, piața a început să arate semne de relaxare, pe fondul așteptărilor privind o producție mai mare în Brazilia.

Estimările analiștilor indică o posibilă scădere accentuată a prețurilor până la finalul anului, cu valori care ar putea coborî semnificativ față de nivelurile actuale. Aceste prognoze reflectă presiunea exercitată de cererea afectată de costurile ridicate, relatează stiripesurse.ro.

Un alt factor important îl reprezintă reacția consumatorilor, care încep să își ajusteze comportamentul pentru a face față scumpirilor. Mulți aleg să reducă frecvența vizitelor la cafenele sau să opteze pentru produse mai accesibile.

Cum se adaptează consumatorii și industria

Datele arată că o parte importantă a consumatorilor încearcă să își diminueze cheltuielile legate de cafea, fără a renunța complet la acest obicei. Schimbările includ trecerea la prepararea cafelei acasă sau orientarea către mărci mai ieftine.

În paralel, industria reacționează prin ajustarea portofoliilor de produse și prin promovarea variantelor mai accesibile. Sortimentele premium de arabica pierd teren, în timp ce cafeaua robusta, mai ieftină, câștigă popularitate în rândul cumpărătorilor.

Specialiștii susțin că o eventuală scădere a prețurilor ar putea stimula din nou cererea, după o perioadă de stagnare. O revenire moderată este anticipată pentru anii următori, odată ce costurile devin mai accesibile pentru consumatori.

