Eugen Rădulescu, unul dintre consilierii guvernatorului BNR, a explicat cum am ajuns în criză fiscal-bugetară, care sunt șansele să crească iar TVA de la anul și când am putea să o ducem măcar un pic mai bine.

De ce am ajuns în criză fiscal-bugetară

„Să nu uităm că am avut cheltuieli care au fost dosite, nu apăreau în bugetul aprobat cu cine l-a dosit. N-aș vrea să spun cine a făcut bugetul. În afară de asta au fost subestimate dobânzile. Dobânzile au fost subestimate grosier. Adică am făcut câteva zeci de miliarde. Zeci de miliarde nu au fost trecute în buget. Bine, n-aveai cum să știi cât vor fi, pentru că nu avea cum să știe exact cât de mare va fi deficitul în fiecare lună și cât de tare vor crește dobânzile. Sunt lucruri pe care nu le putea estima neapărat”, a explicat Eugen Rădulescu.

Întrebat care a fost cea mai mare prostie făcută în ceea ce privește bugetul pe acest an, Eugen Rădulescu a răspuns: „Nu a fost una singura, din păcate. De de la prima jumătate a anului trecut a început avalanșa aceasta de generozitate fiscală, manifestată atât prin creșterea unor cheltuieli, creșteri de salarii în sectorul public, creștere cu 40% a fondului de pensii. N-a crescut la toată lumea cu 40% dar au fost destui care au avut creșteri de 40% pensiilor. E mult mai mult decât poate să ducă o economie care pornea de la un deficit de șase și ceva. Guvernul promisese că va ajunge la 5% și de la 5 ajung la 9,3%, deci n-a fost un singur lucru care s-a întâmplat”.

Crește iar TVA-ul în 2026?

Întrebat dacă va creşte Guvernul TVA-ul la 24% în 2026, Eugen Rădulescu a răspuns că depinde de capacitatea ANAF de a colecta cât mai mult TVA, așa cum e taxa acum. Acesta a amintit că 30% din TVA nu se încasează: „Mă tem că este vorba, așa cum ați spus, și de rea-credință și de neputință”.

„În cazul în care Guvernul va reuși cu acest ANAF, cu un alt ANAF, că se vorbea la un moment dat despre desființarea și reînființarea unei entități care să se ocupe de chestiunea asta, atunci, dacă avem această creștere semnificativă, nu un procent, două procente la încasarea TVA-ului, atunci avem o mare șansă ca să nu fie nevoie de alte majorări de impozite. Dacă nu se întâmplă asta, e inevitabil să se întâmple majorări de impozite”, a explicat consilierul BNR.

Acesta a invocat apoi un scenariu negru în care „riscăm să nu mai avem bani pentru salarii, pentru pensii”.

„Deocamdată observ că marea crimă de care Guvernul intenționează să se ocupe este să reducă cu patru salariați la fiecare UAT ca medie, că asta înseamnă cei 13.000 despre care , patru pentru fiecare UAT, în medie. Dacă asta este o tragedie și nu se poate rezolva în condiții amiabile, să spunem, s-ar putea să ajungem la mult mai grav decât să discutăm și despre despre asta”, a mai constatat Rădulescu.

De ce sunt supărați românii, în viziunea lui Eugen Rădulescu

„Va fi o perioadă de confuzie în continuare și va fi o perioadă, după părerea mea, în care oamenii vor fi foarte, foarte nemulțumiți din cauză că, nu neapărat din cauză că au strâns cureaua, ci pentru că sentimentul pe care îl au foarte mulți oameni și deocamdată pe bună dreptate, este că nu se vede că toată lumea ar participa la strângerea curelei. Și nenorocirea este că cei care nu o strâng sunt tocmai cei care sunt hiperprivilegiați.

Or asta e foarte, foarte greu de tolerat, mai cu seamă oamenii care sunt într-o situație financiară mai modestă. Ei sunt cei care întotdeauna sunt mai săraci, sunt cei care simt mai tare asemenea evenimente, creșterea inflației, veniturile care se plafonează și așa mai departe”, a mai declarat consilierul lui Mugur Isărescu, pentru .

Când ne-ar putea fi măcar un pic mai bine din punct de vedere fiscal-bugetar

Consilierul guvernatorului BNR a confirmat apoi premierului Ilie Bolojan, că în a doua parte a anului viitor vom începe să ne fie un pic mai bine.

„Eu cred că, în mod normal, în a 2-a parte a anului 2026 lucrurile ar putea să se amelioreze, nu neapărat să ajungem la o situație foarte bună, dar lucrurile se pot ameliora începând din a 2-a jumătate a anului viitor. Pentru că să știți, așa cum problemele pe care le-am avut până acum au avut drept sursă esențială deficitul bugetar, în momentul în care acesta se atenuează, avem și câștigurile, pentru că nu mai avem deficitul bugetar, dobânzile vor presa mai puțin, pentru că n-o să mai fie cerere la fel de mare de credit din partea statului. (…)

Va fi un moment de respiro și va fi un moment în care înrăutățirea se va oprit. Iar eu sunt de părere că asta se va întâmpla din a 2-a jumătate a anului viitor, dacă mergem înainte cu reforma”, a mai declarat Eugen Rădulescu, pentru Antena 3.