Acasa » Politică » Bolojan: „Nu vom intra în incapacitate de plată și nu vom avea inflație cu două cifre”. Când vom reveni pe creștere economică

Bolojan: „Nu vom intra în incapacitate de plată și nu vom avea inflație cu două cifre”. Când vom reveni pe creștere economică

Traian Avarvarei
09 sept. 2025, 09:47
Bolojan: „Nu vom intra în incapacitate de plată și nu vom avea inflație cu două cifre”. Când vom reveni pe creștere economică
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că încetinirea economiei este inevitabilă, dar nu vom intra în incapacitate de plată și, după ce această perioadă de ajustări se va termina, vom reintra pe un trend de creştere economică.

Cuprins

  • Ce a spus Bolojan despre evoluția economiei românești
  • Ce a spus premierul Ilie Bolojan despre inflație

Ce a spus Bolojan despre evoluția economiei românești

Șeful Guvernului a susținut întâi că nu avem cum să coborâm sub 8% deficit bugetar anul acesta deoarece măsurile recent adoptate „au impact pe ultimele patru luni de zile şi este imposibil să vii cu nişte măsuri care să corecteze acumulări pe 12 luni în patru luni”.

Potrivit premierului, „componenta de scădere economică este o realitate”, iar de vină nu e doar contextul intern, ci și cel extern: „Avem o încetinire a economiei europene, avem o reaşezare a lanţurilor valorice globale de aprovizionare, avem aceste dispute legate de tarife, de barierele comerciale, care sunt de natură să încetinească economia europeană. Noi avem o economie care este legată, prin structurile noastre economice, de ceea ce se întâmplă în Europa”.

„Apoi este contextul intern. Atunci când, într-o formă sau alta, creşti Taxa pe Valoare Adăugată cu un procent, cu două procente, în mod inevitabil vor creşte nişte preţuri, probabil. Sau, dacă nu cresc, acele costuri suplimentare sunt internalizate de companii. În momentul în care plafonezi salarii, tai sporuri, din nou, într-o anumită formă sau alta, introduci mai puţini bani în piaţă, scazi puterea de cumpărare în mod global şi acestea au nişte efecte de încetinire economică”, a mai explicat Ilie Bolojan, pentru TVR Info.

Acesta a afirmat apoi că, „cel puţin până în vara anului viitor”, ţara noastră va fi „într-o situaţie de încetinire a creşterii economice”, dar „după trecerea de această perioadă de corecţii, vom fi într-o perioadă din nou de creştere economică”.

Bolojan a mai susținut că nu vom intra în incapacitate de plată, dar „trebuie să ţinem un ritm în care să ne controlăm cheltuielile, să ne eşalonăm investiţiile şi să ne încasăm veniturile care au fost stabilit”.

Ce a spus premierul Ilie Bolojan despre inflație

Inflaţia, într-adevăr, a crescut, dar nu cred că va ajunge la două cifre (…), iar toate estimările, atât ale BNR, cât şi ale specialiştilor, indică o scădere în a doua jumătate a anului viitor mai mare decât cea estimată înainte de aceste măsuri”, a mai adăugat premierul Ilie Bolojan.

