Război pe păcănele în Sectorul 3. Loteria Română cere statut special. Vrea să-și păstreze păcănelele (VIDEO)

Război pe păcănele în Sectorul 3. Loteria Română cere statut special. Vrea să-și păstreze păcănelele

Adrian A
18 mart. 2026, 13:58
Sursă foto: Loteria Română
Cuprins
  1. Loteria Română cere tratament special
  2. Ce ar putea fi în spatele cererii Loteriei Române
  3. Păcănelele Loteriei Române ajung la Consiliul General

Interzicerea jocurilor de noroc în Sectorul 3 a declanșat o confruntare cu scandal între consilierii locali și Loteria Română. Miza: dacă păcănelele dispar complet sau dacă Loteria Română se urcă deasupra legii și își păstrează propriile aparate printr-o derogare specială.

Loteria Română cere tratament special

Scandalul a început de la solicitarea Loteriei Române de a fi exceptată de la eventualele restricții privind păcănelele în Sectorul 3. Reprezentanta companiei, Daniela Dumitriu, a susținut în cadrul ședinței că activitatea instituției are un rol economic și social important. Cumva, păcănelele Loteriei Române nu dau aceeași dependență și nu reprezintă același flagel ca celelalte păcănele ale sălilor de jocuri private.

„Aceste aparate video de loterie au un sistem centralizat, sunt conectate permanent, există trasabilitate și control în timp real. Nu vorbim despre aceleași tipuri de aparate ca în cazul operatorilor privați. Din acest motiv, vă rugăm să tratăm cu distincție această activitate.

Compania Națională Loteria Română contribuie constant la bugetul de stat și, implicit, la finanțarea unor domenii precum educația, cultura sau sportul. În Sectorul 3 avem aproximativ 60 de agenții, cu angajați care depind direct de această activitate.”, a afirmat Daniela Dumitriu, fără să și explice cum ridică păcănelele Loteriei Române educația, cultura și sportul.

Ce ar putea fi în spatele cererii Loteriei Române

Reprezentanta Loteriei Române a fost pusă la colț de consilierii USR. Andrei Stan a atras atenția că ce vrea instituția de stat e de fapt un monopol pe păcănele. Și nu neapărat pentru câștigul Loteriei Române.

„Cât la sută din veniturile Loteriei Române sunt generate de aceste VLT-uri, păcănele? Vă spun eu, peste 80%. De unde au fost cumpărate aceste VLT-uri? Păi, este firma Novomatic, printr-un interpus al lui Sebastian Ghiță. Extragerile de la Loto 6 din 49 se desfășoară live în mod unic la o singură televiziune. Ce televiziune? România TV a lui Sebastian Ghiță.

Loteria română a avut oportunitatea în tot acest timp să separe activitatea de păcănele, de VLT-uri, de cea de loterie, din locațiile fizice. Nu a făcut niciun efort în acest sens.

Mai mult, suntem în situația în care ne cereți ceva ilegal, legea nu prevede posibilitatea de a excepta anumite părți ale acestei industrii. Mai mult, s-ar crea un monopol de stat injust față de anumiți operatori privați în condițiile în care s-ar da această excepție.”, a declarat consilierul local.

„Aici vorbim despre viitorul copiilor noștri. Mecanismul de control nu funcționează. În Sectorul 3, avem doar 3 licee care să nu aibă pe raza a 500 de metri un aparat de tip păcănele, slot machines. În rest, toate au la mai puțin de 500 de metri ce puțin un aparat. Nu putem să continuăm în felul acesta.”, a explicat, la rândul său, Theodor Săvuscan, un alt consilier local USR.

Păcănelele Loteriei Române ajung la Consiliul General

Până la urmă ilegalitatea cerută de Loteria Română s-a votat, dar nu așa cum voia reprezentanta instituției.

Consiliul Local Sector 3 a adoptat un proiect de hotărâre prin care solicită Consiliului General al Municipiului București interzicerea desfășurării activităților de jocuri de noroc în locațiile fizice de pe raza administrativă a sectorului.

Deocamdată, decizia nu produce efecte directe, deoarece doar Consiliul General poate adopta o astfel de măsură la nivelul municipiului.

