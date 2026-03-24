Românii economisesc mai mult în criză. Depozitele la bănci ale firmelor şi populaţiei au crescut

Românii economisesc mai mult în criză. Depozitele la bănci ale firmelor şi populaţiei au crescut

Adrian Teampău
24 mart. 2026, 12:20
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Banca Națională spune că românii economisesc mai mult
  2. Depozitele bancare sunt în creștere

Banca Națională (BNR) anunță că depozitele bancare ale persoanelor fizice și ale firmelor au crescut cu 0,7% în luna februarie, raportat la luna anterioară.

Banca Națională spune că românii economisesc mai mult

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut, în luna februarie 2026, cu 0,7% faţă de luna anterioară. Potrivit datelor furnizate de Banca Națională, sumele din depozitele bancare au ajuns la nivelul de 668,718 miliarde lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, majorarea este de 6,7% (-2,4% în termeni reali).

Potrivit unui comunicat de presă depozitele în lei ale rezidenţilor, au o pondere de 68,6% în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali. Acestea au crescut cu 1,3% comparativ cu ianuarie 2026, depăşind 458,781 miliarde lei. Comparativ cu februarie 2025, depozitele rezidenților s-au majorat cu 4,6% (-4,3% în termeni reali).

Sursa citată arată că depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,4% faţă de luna anterioară. Acestea au ajuns până la 270,218 miliarde lei. Creșterea a fost cu 6,7% (-2,4% în termeni reali) faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

Depozitele bancare sunt în creștere

Banca Națională arată că depozitele în lei ale altor sectoare, societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare, au crescut cu 1% în februarie, față de luna anterioară. Acestea au ajuns până la aproape 188,563 miliarde lei. Raportat la luna februarie 2025 avansul înregistrat a fost de 1,7% (-7% în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 31,4% în volumul total al depozitelor bancare ale clienţilor neguvernamentali. Acestea au scăzut cu 0,5% faţă de luna ianuarie 2026, ajungând până la nivelul de 209,936 miliarde lei. Evoluția este similară în cazul exprimării indicatorului în euro. Comparativ cu februarie 2025, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 11,7%. (9,1% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au rămas practic neschimbate faţă de ianuarie 2026. La acel moment a fost consemnată o creștere marginală de 0,02%, până la 142,726 miliarde lei. Exprimate în euro creşterea a fost nesemnificativă de 0,04%, până la 28,011 miliarde euro.

Raportat la aceeaşi perioadă a anului 2025, creşterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 11,7% (9,1% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Traiul decent devine un lux, iar salariul minim nu mai acoperă nici strictul necesar. Senatorii propun modificarea coșului minim de consum folosit la calculul salariului minim.
Riscul plafonării marjelor comerciale la carburanţi. Dumitru Chisăliță estimează adâncirea crizei
Petrolul Brent a depășit pragul de 100 de dolari pe baril. Războiul din Orientul Mijlociu ține prețurile la un nivel ridicat
Banca ING a fost sancționată cu 4.000 de euro. Ce s-a descoperit la o sucursală a băncii
Niculescu (ANRE): „O criză energetică, odată începută, se termină undeva în 3-5 ani”. Ce spune despre rolul instituției pe care o conduce
Acordul comercial UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu de la 1 mai. Cum va influența acesta economia europeană
Fostul premier Victor Ponta sare la Ilie Bolojan. „Ne crede niște proști pe toți”. Ce spune despre măsurile guvernului pe scumpirea carburanților
Reguli importante pentru folosirea sigură a cardului pe internet
Avertismentul lui Dumitru Chisăliță după plafonarea marjelor comerciale pe piața carburanților. Ce consecințe poate avea măsura propusă de Guvern
SONDAJ: Criza din Orientul Mijlociu apasă pe economia românească: firmele se pregătesc pentru scumpiri în lanț
12:30 - Ucraina garantează aprovizionarea cu motorină în contextul creșterii prețurilor petrolului
12:29 - Traiul decent devine un lux, iar salariul minim nu mai acoperă nici strictul necesar. Senatorii propun modificarea coșului minim de consum folosit la calculul salariului minim.
12:03 - Profesorii, obligați să treacă pe la psihiatru ca să mai poată preda. Regula intră în vigoare din acest an
12:03 - Călin Georgescu, întâmpinat cu un covor roșu în fața Poliției Buftea: „Adevărul și adevărata putere nu sunt în ceea ce ai, ci în ceea ce dăruiești”
11:46 - Lionel Messi bate un nou record. Starul argentinian a înscris mai multe goluri din lovituri libere decât Pele
11:43 - Percheziții la firme de colectare a deșeurilor. Prejudiciu de 237 milioane de lei
11:41 - Situație grea în Republica Moldova după atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Linia electrică principală, oprită. Anunțul făcut de Maia Sandu
11:26 - Decizie neașteptată! Un oraș își schimbă numele ca să atragă mai mulți turiști (VIDEO)
11:16 - Tensiuni majore în PNL și conflict deschis cu PSD. Se conturează scenarii alternative, inclusiv apropierea de AUR. Bolojan, pus la zid în partid
11:09 - Riscul plafonării marjelor comerciale la carburanţi. Dumitru Chisăliță estimează adâncirea crizei