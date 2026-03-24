Banca Națională ( ) anunță că ale persoanelor fizice și ale firmelor au crescut cu 0,7% în luna februarie, raportat la luna anterioară.

Banca Națională spune că românii economisesc mai mult

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut, în luna februarie 2026, cu 0,7% faţă de luna anterioară. Potrivit datelor furnizate de Banca Națională, sumele din depozitele bancare au ajuns la nivelul de 668,718 miliarde lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, majorarea este de 6,7% (-2,4% în termeni reali).

Potrivit unui comunicat de presă depozitele în lei ale rezidenţilor, au o pondere de 68,6% în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali. Acestea au crescut cu 1,3% comparativ cu ianuarie 2026, depăşind 458,781 miliarde lei. Comparativ cu februarie 2025, depozitele rezidenților s-au majorat cu 4,6% (-4,3% în termeni reali).

Sursa citată arată că depozitele în lei ale s-au majorat cu 1,4% faţă de luna anterioară. Acestea au ajuns până la 270,218 miliarde lei. Creșterea a fost cu 6,7% (-2,4% în termeni reali) faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

Depozitele bancare sunt în creștere

Banca Națională arată că depozitele în lei ale altor sectoare, societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare, au crescut cu 1% în februarie, față de luna anterioară. Acestea au ajuns până la aproape 188,563 miliarde lei. Raportat la luna februarie 2025 avansul înregistrat a fost de 1,7% (-7% în termeni reali).

Depozitele în ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 31,4% în volumul total al depozitelor bancare ale clienţilor neguvernamentali. Acestea au scăzut cu 0,5% faţă de luna ianuarie 2026, ajungând până la nivelul de 209,936 miliarde lei. Evoluția este similară în cazul exprimării indicatorului în euro. Comparativ cu februarie 2025, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 11,7%. (9,1% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au rămas practic neschimbate faţă de ianuarie 2026. La acel moment a fost consemnată o creștere marginală de 0,02%, până la 142,726 miliarde lei. Exprimate în euro creşterea a fost nesemnificativă de 0,04%, până la 28,011 miliarde euro.

Raportat la aceeaşi perioadă a anului 2025, creşterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 11,7% (9,1% în cazul exprimării indicatorului în euro).