Oana Lis: „O să ajungem să stăm în întuneric”. Cât i-a venit factura la energie electrică

Oana Lis s-a plâns de la la energie electrică. Aceasta a menționat că din cauza condiției medicale a soțului său, Viorel Lis, a fost nevoită să folosească aerul condiționat.

Oana Lis a precizat că din cauza condiției medicale a soțului său, Viorel Lis, a fost nevoită să folosească aerul condiționat pentru a-i asigura confortul și sănătatea. El este cardiac.

În urma acestora, factura la energie electrică a venit foarte scumpă, astfel încât aceștia vor ajunge să stea „în întuneric”, a scris Oana Lis, pe pagina de Facebook.

Aceștia au avut de plătit 550 lei, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

„Mi-a venit factura de lumină 550 lei. Pfff. Fiind cardiac Vio, a trebuit să-i dau drumu la aer că se sufoca. Mie nu-mi place aerul condiționat, dar am dat pentru el; în rest, ce e – frigideru și becuri. O să ajungem să stăm în întuneric. Vouă!?”, a scris Oana Lis pe pagina sa de Facebook.

„Am auzit ca dacă mergi la ei, mai poți renegocia puțin contractul..Asa e!? Ca n-am timp sa stau 2 ore p-acolo degeaba și mai știm și ce drăguțe si amabile sunt unele doamne p-acolo. Deci, ce e de făcut!?…”, a adăugat aceasta.

Postarea a stârnit o mulțime de reacții și comentarii din partea urmăritorilor care au rezonat cu cele spuse de vedetă.