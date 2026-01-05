B1 Inregistrari!
Externe » Nicolas Maduro a pledat nevinovat la acuzații, în sala de judecată. Adunarea Națională și-a exprimat susținerea față de președintele venezuelean

Nicolas Maduro a pledat nevinovat la acuzații, în sala de judecată. Adunarea Națională și-a exprimat susținerea față de președintele venezuelean

Adrian Teampău
05 ian. 2026, 20:06
Nicolas Maduro a pledat nevinovat la acuzații, în sala de judecată. Adunarea Națională și-a exprimat susținerea față de președintele venezuelean
Nicolas Maduro. Sursa foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Nicolas Maduro, în fața judecătorului
  2. Soții Maduro s-au declarat nevinovați
  3. Nicolas Maduro susținut de Noua Adunare Națională
  4. Venezuela este condusă de vicepreședinte

Nicolas Madurom a fost adus în sala de judecată unde a pledat nevinovat la acuzațiile care i-au fost aduse. Totodată, Adunarea Națională din Venezuela și-a exprimat susținerea față de președintele reținut de armata americană.

Nicolas Maduro, în fața judecătorului

Preşedintele venezuelean și soția sa, Cilia Flores, au fost aduși, după capturare, într-o sală de judecată din SUA. Costumat în uniforma de deținut, Nicolas Maduro a fost condus în sala de judecată, în New York, la ora locală 12:01 (19:01, ora României). El a dat mâna cu avocatul său şi s-a aşezat. Imediat a fost introdusă în sală și soția. Ambii și-au pus căști pentru a asculta ce se discută.

Agenţia de ştiri Reuters relatează că Maduro şi soţia sa au intrat în sala de judecată fără cătuşe. Anterior, ei fuseseră transportaţi ca nişte criminali periculoşi. În sală nu sunt permise camere de televiziune sau dispozitive de înregistrare. Reporterii şi membrii publicului pot urmări procesul din sălile adiacente, precizează Associated Press.

Şedinţa este prezidată de Alvin Hellerstein, un judecător în vârstă de 92 de ani. El este unul dintre cei mai experimentaţi magistrați din New York. Numit judecător federal de Bill Clinton în 1998, Alvin Hellerstein preia un caz juridic cu o rezonanţă politică şi mediatică foarte importantă, scrie Le Figaro.

El a fost desemnat deoarece a fost însărcinat să urmărească procesul intentat de Departamentul de Justiţie american în martie 2020 împotriva lui Maduro. La acea vreme, prima administraţie Trump l-a acuzat pe preşedintele venezuelean şi pe membrii anturajului său de trafic de droguri şi spălare de bani.

Soții Maduro s-au declarat nevinovați

Procesul a început cu lectura acuzaţiilor formulate împotriva șefului statului venezuelean. La cele patru capete de acuzare,  enumerate de Hellerstein, Maduro s-a declarat nevinovat. În instanță, a declarat că se consideră o persoană decentă care a fost capturată în urma unei operațiuni militare.

„Sunt preşedintele Venezuelei. Mă consider prizonier de război. Am fost capturat la domiciliul meu din Caracas”, a declarat Maduro.

El a respins acuzațiile de conspiraţie pentru trafic de droguri şi terorism, conspiraţie pentru import de cocaină şi deţinerea de mitraliere şi dispozitive distructive.

Sunt nevinovat. Nu sunt vinovat”, a declarat președintele venezuelean în faţa judecătorului.

Cilia Flores pledat, de asemenea, nevinovată la acuzațiile care i-au fost aduse. Ea s-a identificat drept „prima-doamnă a Republicii Venezuela” şi a declarat că este „nevinovată.

Nicolas Maduro susținut de Noua Adunare Națională

Numeroşi deputaţi venezueleni au scandat luni, 5 decembrie, în deschiderea primei sesiuni a noii Adunări Naţionale, „Vamos, Nico”. Mesajul de susținere i-a fost adresat lui Nicolas Maduro, capturat şi scos din ţară de forţele americane, relatează AFP. „Vamos, Nico” a fost unul din sloganele campaniei prezidenţiale a lui Maduro.

Preşedintele Statelor Unite, dl. Trump, pretinde că este procurorul, judecătorul şi poliţistul lumii. Din Venezuela bolivariană, noi spunem: «Nu veţi reuşi». Şi ne vom demonstra în final întreaga solidaritate pentru ca preşedintele nostru legitim, Nicolas Maduro, să revină victorios la Miraflores”, a declarat în deschiderea şedinţei decanul deputaţilor, Fernando Soto Rojas.

El a mai spus că Maduro „a fost răpit de guvernul Statelor Unite în timpul unui atac barbar, perfid şi laş, de natură fascistă”. Declarația sa a fost aplaudată puternic de cei prezenți. De asemenea, deputații au aplaudat intrarea lui Nicolas Maduro Guerra, zis şi „Nicolasito”, fiul lui Maduro, reales deputat.

Venezuela este condusă de vicepreședinte

Tribunalul Suprem de Justiţie (TSJ) al Venezuelei a dispus ca vicepreşedinta executivă Delcy Rodriguez să preia rolul de preşedinte interimar al ţării. Ea îl va înlocui pe Nicolas Maduro, având susținerea Forţelor Armate Naţionale Bolivariene (FANB). Fiul președintelui Maduro i-a adus luni „sprijinul său necondiţionat” preşedintei interimare. El a dat asigurări că tatăl său şi mama sa vitregă, Cilia Flores, „vor reveni”.

„Ţie, Delcy Eloina (Rodriguez), tot sprijinul meu necondiţionat pentru misiunea atât de dificilă ce îţi revine. Contează pe mine, contează pe familia mea!”, a spus Nicolasito în discursul său.

În aceeaşi şedinţă, Jorge Rodriguez, fratele lui Delcy Rodriguez şi negociator-şef cu Statele Unite, a fost reales preşedinte al Adunării Naţionale.

