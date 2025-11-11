B1 Inregistrari!
Iulia Petcu
11 nov. 2025, 20:34
Pensionarii cu venituri mici primesc bani în plus de sărbători. Cine se încadrează și care este suma
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cine poate beneficia de acest sprijin financiar
  2. Cum se depune cererea pentru ajutorul financiar
  3. De ce este important acest ajutor înainte de sărbători

În apropierea sărbătorilor de iarnă, mai multe autorități locale din România anunță acordarea unui sprijin financiar persoanelor cu venituri mici. Suma, de aproximativ 100 de lei, va fi distribuită odată cu pensia de decembrie 2025. Deși nu este mare, acest ajutor devine important într-o perioadă marcată de scumpiri și cheltuieli suplimentare.

Cine poate beneficia de acest sprijin financiar

Măsura de adresează, în principal, pensionarilor cu venituri modeste. Beneficiarii sunt cei care au o pensie lunară netă sub pragul stabilit de autorități, aproximativ 1.400 de lei. De asemenea, ajutorul de acordă persoanelor cu handicap grav, accentual sau mediu, care primesc indemnizații speciale.

Sprijinul se extinde și către persoanele fără adăpost sau alte categorii vulnerabile, care nu sunt neapărat pensionari, dar se încadrează în același plafon de venit. Scopul este de a asigura un ajutor minim pentru cheltuielile din luna decembrie, cum ar fi alimentele de sărbători, medicamentele sau plata facturilor.

În funcție de localitate, primăriile stabilesc propriile criterii. De exemplu, la Alexandria, pot primi cei 100 de lei persoanele singure sau familiile cu venituri lunare mai mici de 1.281 de lei pe membru, dacă au domiciliul în oraș. Alte administrații locale aplică praguri similare, adaptate situației economice din regiune.

Cum se depune cererea pentru ajutorul financiar

Pensionarii și persoanele eligibile trebuie să depună o cerere la direcțiile de asistență socială din localitate. Termenele limită variază, însă în general perioada de depunere este întreaga lună noiembrie 2025. Scopul este ca toate solicitările să fie procesate până la plata pensiilor din decembrie.

Documentele necesare includ dovada veniturilor, acte de identitate, certificate medicale sau decizii oficiale pentru cei cu handicap. Unele primării solicită și declarații pe proprie răspundere privind lipsa altor venituri.

Procedura este simplă, însă respectarea termenelor este esențială pentru a primi suma în luna decembrie. În unele cazuri, beneficiarii care au primit sprijinuri similare pot fi incluși automat, fără o nouă cerere, scire Click.ro.

De ce este important acest ajutor înainte de sărbători

Deși valoarea sprijinului este modestă, pentru mulți vârstnici și oameni vulnerabili, cei 100 de lei pot face o diferență reală. Suma poate fi folosită pentru cumpărături esențiale, medicamente sau plata utilităților din perioada rece.

Într-un context economic marcat de inflație și creșteri de prețuri, măsura are și o semnificație socială importantă. Ea transmite un semnal că autoritățile nu îi neglijează pe cei aflați în dificultate.

Pentru numeroși pensionari cu venituri mici, acest gest simbolic oferă nu doar sprijin financiar, ci și sentimentul că statul își amintește de ei în preajma sărbătorilor.

