Ziua de 30 septembrie reprezintă un prag important pentru toți contribuabilii din România, fiind ultima dată până la care impozitele și taxele locale trebuie achitate fără penalități. De la 1 octombrie, cei care nu și-au plătit obligațiile către primărie vor începe să suporte consecințele financiare, sub forma unor majorări calculate lunar.

Ce riscă cei care întârzie la plată

Începând din prima zi de după termenul-limită, datoriile neachitate atrag o penalitate de 1% pe lună sau fracțiune de lună, aplicată la suma restantă. Acest mecanism se aplică uniform, atât persoanelor fizice, cât și firmelor. Cu alte cuvinte, nu contează dacă restanța este mică sau mare: orice întârziere aduce un cost suplimentar care se acumulează rapid. Mai mult, penalizarea se calculează încă din ziua imediat următoare scadenței, ceea ce înseamnă că și câteva zile de întârziere pot face diferența.

„Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv”, transmite Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa, potrivit Capital.ro.

Regulile nu se aplică doar în marile orașe, ci sunt uniforme pe tot teritoriul României. Fie că vorbim despre contribuabili din Capitală, din municipii precum Constanța sau Sibiu ori din comune mai mici, fiecare trebuie să respecte aceleași termene. Primăriile din mai multe localități au transmis deja avertismente clare: impozitele neachitate până la 30 septembrie atrag automat .

Cum pot fi achitate obligațiile fiscale

Pentru a ușura procesul și a reduce aglomerația la ghișee, contribuabilii au la dispoziție mai multe variante moderne de plată. Impozitele pot fi achitate online, fie prin platforma , fie prin site-urile direcțiilor locale de taxe și impozite. De asemenea, multe instituții acceptă plăți prin internet banking sau aplicații mobile. Cei care preferă metodele clasice pot merge în continuare la casieriile primăriilor, unde se pot face plăți cu numerar sau card. Există și puncte partenere, precum unele oficii poștale sau stații de carburanți, care oferă servicii de colectare a taxelor locale.

Neachitarea la timp a lor fiscale nu doar că aduce penalități, dar poate duce și la acumularea unor sume greu de acoperit în viitor. Autoritățile fiscale atrag atenția că aceste majorări, deși par mici la început, pot genera o povară semnificativă dacă întârzierea se prelungește. Respectarea termenelor nu este doar o obligație legală, ci și o formă de protecție financiară pentru contribuabili.