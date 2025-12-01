Ziua Națională aduce o vreme tipică de început de în majoritatea regiunilor țării. Temperaturile scad, vântul se intensifică pe alocuri, iar ploile și ninsorile își fac apariția, în special în zonele montane și în nordul teritoriului. Local, se poate forma polei, iar în prima parte a zilei persistă ceața în mai multe județe. Iată cum va fi în România!

Vremea în Transilvania

Transilvania se confruntă cu temperaturi scăzute, cu maxime între 2 și 6 grade Celsius. Dimineața aduce ceață densă în zonele depresionare – Brașov, Miercurea Ciuc, Sibiu –, care se poate menține până spre prânz. În nordul și centrul regiunii sunt posibile precipitații mixte, iar la munte ninsori temporare. Vânt slab în general, dar ușor mai activ pe creste.

Vremea în Moldova

Moldova are o zi rece, cu valori maxime între 1 și 5 grade. Cerul rămâne mai mult noros pe parcursul zilei, iar în nordul regiunii pot apărea ninsori slabe sau lapoviță. În sudul Moldovei, ploile sunt trecătoare. Dimineața și seara există risc de polei, mai ales în zonele unde temperaturile sunt negative.

Vremea în Muntenia

Muntenia beneficiază de temperaturi ușor mai ridicate față de restul țării, cu maxime între 5 și 8 grade, dar atmosfera rămâne mohorâtă. Apar ploi slabe pe arii restrânse în sudul regiunii, iar în nordul Munteniei sunt posibile precipitații mixte. În prima parte a zilei, ceața persistă în zonele joase. Bucureștiul are în jur de 6–7 grade, cer noros și vânt slab.

Vremea în Oltenia

Oltenia are o zi relativ blândă termic, cu temperaturi între 5 și 9 grade, dar cu multă umezeală. Cerul este predominant noros, iar după-amiaza pot apărea ploi slabe, în special în vestul regiunii. Zonele subcarpatice pot avea lapoviță, iar pe văi persistă ceața.

Vremea în Dobrogea

Dobrogea rămâne sub influența maselor de aer mai calde venite din larg. Temperaturile urcă până la 8–10 grade, însă vântul este destul de activ, mai ales în apropierea litoralului. Cerul este variabil, cu șanse mici de ploaie, iar vizibilitatea este redusă dimineața din cauza ceții.

Vremea la munte

La altitudini înalte este iarnă în toată regula. Temperaturile maxime rămân negative sau ușor peste zero grade. Ninge moderat în Carpații Orientali și Meridionali, iar vântul puternic poate spulbera zăpada pe creste, reducând vizibilitatea.