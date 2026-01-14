Clădirea Cinematografului Marconi, aflată în intersecția din zona Gării de Nord, este cunoscută drept imobilul abandonat și degradat, cu un aspect masiv și apăsător, care pare de ani buni în pericol de prăbușire. Această clădire-simbol a neglijenței urbane a intrat însă oficial într-un proces de punere în siguranță și restaurare. Proiectul marchează primul pas concret spre restaurarea completă a uneia dintre clădirile simbol ale zonei Grivița veche.

De ce a fost nevoie de un an pentru începerea șantierului

Potrivit președintelui ARCEN, Edmond Niculușcă, etapa de avizare a fost una complexă, fiind necesare numeroase acorduri pentru intervenția asupra clădirii istorice. În paralel, echipele au curățat interiorul, de unde au fost evacuate tone de moloz acumulate de-a lungul anilor, scrie B365.

Abia după finalizarea acestor etape preliminare a putut începe șantierul propriu-zis, iar primele structuri de schelă au fost deja montate pe scena fostului cinematograf din zona .

Ce presupune concret punerea în siguranță a clădirii

Edmond Niculușcă a explicat pe larg ce înseamnă această etapă tehnică, subliniind că este vorba despre intervenții esențiale pentru stabilitatea imobilului. „Punerea în siguranță înseamnă schelă, înseamnă îndepărtarea pericolelor, înseamnă recuperarea elementelor valoroase, sprijiniri ale plafoanelor, ale pereților.”

El a precizat că aceste lucrări reprezintă doar începutul unui proces mult mai amplu, parte dintr-un proiect de restaurare de lungă durată, estimat să se întindă până în anul 2031.

Președintele ARCEN a prezentat public începutul șantierului chiar din interiorul clădirii, descriind primele imagini surprinse pe scenă. „A început șantierul de punere în siguranță la Cinema Marconi. A durat aproape un an să obținem toate hârtiile, dar am început. Haideți să vedeți cum arată șantierul din interior.”

„Intrăm printr-un zid aici. Și iată-ne chiar pe scena fostului cinematograf. Abia a început anul și iată că am reușit deja să amplasăm o parte din schela care face parte din proiectul de punere în siguranță.”

De ce restaurarea este un proiect pe termen foarte lung

Conform estimărilor, restaurarea completă a va dura aproximativ cinci ani, cu finalizare în jurul anului 2031. Edmond Niculușcă a subliniat că este nevoie de perseverență și implicare constantă din partea comunității.

„Restaurarea cinematografului Marconi e un proiect în care credem foarte tare”, a explicat acesta, adăugând că procesul va necesita „enorm de multă răbdare” și susținere pe termen lung.

Ce impact ar putea avea salvarea clădirii asupra zonei Grivița veche

Președintele ARCEN consideră că restaurarea unei singure clădiri poate declanșa schimbări majore în întregul cartier. „O clădire salvată, o clădire restaurată este o clădire care reverberează asupra unei întregi zone istorice.”

El a amintit că zona Buzești-Berzei a fost abandonată și afectată profund după intervențiile din 2010, iar proiectul Marconi ar putea genera un efect de domino pozitiv. „Va fi ca un efect de domino, dar un efect pozitiv pentru orașul nostru.”

Ce urmează să afle bucureștenii despre viitorul cinematografului

Edmond Niculușcă a mai spus că proiectul este extrem de costisitor și „va cere foarte mult timp soluții inovatoare”. În vara acestui an, publicul va afla ce funcțiuni va avea clădirea restaurată.

Atunci vor fi anunțate tipurile de cinematografe care vor funcționa în spațiu și celelalte utilizări culturale gândite pentru acest monument istoric.