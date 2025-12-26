B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Adolescentă de 14 ani agresată în seara de Crăciun. Un individ înarmat cu un topor a pătruns în casa unei familii

Adolescentă de 14 ani agresată în seara de Crăciun. Un individ înarmat cu un topor a pătruns în casa unei familii

Adrian Teampău
26 dec. 2025, 09:22
Adolescentă de 14 ani agresată în seara de Crăciun. Un individ înarmat cu un topor a pătruns în casa unei familii
Atac într-o curte Sursa foto: captura video
Cuprins
  1. Adolescentă de 14 ani agresată
  2. Numărul infracțiunilor violente în creștere

O adolescentă de 14 ani a fost agresată de un individ înarmat cu un topor care a intrat cu forța în casa unei familii. Incidentul foarte grav s-a petrecut într-o comună din județul Bistrița Năsăud.

Adolescentă de 14 ani agresată

Pentru o familie din localitatea Nimigea de Sus, județul Bistrița Năsăud, au fost clipe de groază în noaptea de Crăciun. Un individ înarmat cu un topor a dat buzna în locuința unei familii și a agresat o adolescent de 14 ani, strângând-o de gât. În casă se aflau mai mulți invitați ai familiei respective. Agresorul l-a atacat cu toporul pe proprietarul casei, care a încercat să se apere cu o bâtă.

Potrivit informațiilor date publicității de autorități, agresorul, Ion C. din localitate a provocat teroare în locuința în care se aflau mai mulți musafiri.

Proprietarul casei a povestit că individul a pătruns fără drept în casă și a devenit foarte agresiv. El a strâns-o de gât pe fata de 14 ani și a amenințat-o cu moartea. În momentul în care omul a intervenit să-l scoată pe individ din locuință, acesta a devenit foarte violent.

El a plecat, pentru câteva minute, și a revenit înarmat cu toporul atacându-l pe stăpânul casei. Individul a distrus două autoturisme, parcate în curte, care aparțineau invitaților la petrecere, În altercația care a urmat, proprietarul a încercat să se apere cu o bâtă. Nu a făcut față atacurilor și a aruncat-o, fiind nevoit să fugă pentru a-și salva viața.

Numărul infracțiunilor violente în creștere

Incidentul violent a fost înregistrat de camerele de supraveghere. Acest nou atac, care a vizat inclusiv o adolescentă de 14 ani, este unul din multele care s-au petrecut în acest an. În 2025 s-a constatat o explozie a infracțiunilor comise cu violență. Multe dintre acestea au loc și datorită atitudinii tolerante a poliției față de infractori.

Peste 50 de femei au fost ucise, în 2025, de parteneri sau foști parteneri. În foarte multe din cazuri, deși victimele au cerut protecția autorităților, acestea au refuzat să le-o acorde. Unul dintre cele mai atroce cazuri a fost cel de la Teleorman, de  lunile trecute. O femeie a fost omorâtă de fostul partener chiar în fața copilului ei, pe stradă.

Ulterior, s-a aflat că femeia fusese răpită de la un loc de joacă, de criminal și violată, fără ca poliția și parchetul să ia vreo măsură. Mai grav, tată victimei a fost cel sancționat.

Deși, oficial au fost demarate mai multe anchete, în rândul polițiștilor responsabili, cazul s-a încheiat în coadă de pește. Nimeni nu a fost sancționat pentru moartea femeii. Iar dacă au existat, sancțiunile au fost doar simbolice, la fel ca și în celelalte cazuri de crimă.

Tags:
Citește și...
Scandal în Mamaia. Șase tineri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția jandarmilor (VIDEO)
Eveniment
Scandal în Mamaia. Șase tineri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția jandarmilor (VIDEO)
Atacuri cu drone la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16. Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert
Eveniment
Atacuri cu drone la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16. Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert
Crăciun de neuitat pentru o fetiță din București! A primit o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea
Eveniment
Crăciun de neuitat pentru o fetiță din București! A primit o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea
Accident mortal pe un Drum Național. Doi oameni au murit în impactul dintre două vehicule
Eveniment
Accident mortal pe un Drum Național. Doi oameni au murit în impactul dintre două vehicule
Tragedii în ziua de Crăciun. Locuințe distruse de explozii și de incendii
Eveniment
Tragedii în ziua de Crăciun. Locuințe distruse de explozii și de incendii
Colindători violenți, în Constanța. Mai mulți adolescenți au vandalizat o scară de bloc
Eveniment
Colindători violenți, în Constanța. Mai mulți adolescenți au vandalizat o scară de bloc
Cât timp sunt sigure preparatele de sărbători păstrate în frigider? Avertismentul specialiștilor
Eveniment
Cât timp sunt sigure preparatele de sărbători păstrate în frigider? Avertismentul specialiștilor
Grav accident la ieșirea din Sibiu. O tânără însărcinată, printre victime
Eveniment
Grav accident la ieșirea din Sibiu. O tânără însărcinată, printre victime
Accident grav pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie
Eveniment
Accident grav pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie
Sibiu: Bărbat omorât în ajunul Crăciunului, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane
Eveniment
Sibiu: Bărbat omorât în ajunul Crăciunului, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane
Ultima oră
11:50 - Conflict în familie de Sărbători! Adriana Bahmuțeanu: „Aici este miza, nu că ar fi o iubire fraternă, nu”
11:46 - Atracții turistice de evitat în 2026. Numărul mare de turiști face accesul aproape imposibil
11:19 - Scandal în Mamaia. Șase tineri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția jandarmilor (VIDEO)
11:15 - Putin nu renunță la Donbas. Cum vede un schimb de teritorii cu Ucraina
11:02 - Românii muncesc 8 luni pe an doar pentru a plăti taxe la stat. Cu ce mai rămânem după ce plătim birurile
10:47 - Jimmy Kimmel nu-l menajează pe Trump nici de Crăciun: „Tirania este în plină expansiune”
10:34 - Atacuri rusești de Crăciun în Ucraina. Ce s-a întâmplat în Herson și Cernihiv
10:11 - Atacuri cu drone la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16. Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert
09:54 - Crăciun de neuitat pentru o fetiță din București! A primit o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea
09:47 - Atac american împotriva militanților Stat Islamic din Nigeria. Mesajul lui Trump pentru teroriști