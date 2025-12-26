O adolescentă de 14 ani a fost agresată de un individ înarmat cu un topor care a intrat cu forța în casa unei familii. Incidentul foarte grav s-a petrecut într-o comună din județul Bistrița Năsăud.

Adolescentă de 14 ani agresată

Pentru o familie din localitatea Nimigea de Sus, județul , au fost clipe de groază în noaptea de Crăciun. Un cu un topor a dat buzna în locuința unei familii și a agresat o adolescent de 14 ani, strângând-o de gât. În casă se aflau mai mulți invitați ai familiei respective. Agresorul l-a atacat cu toporul pe proprietarul casei, care a încercat să se apere cu o bâtă.

Potrivit informațiilor date publicității de autorități, agresorul, Ion C. din localitate a provocat teroare în locuința în care se aflau mai mulți musafiri.

Proprietarul casei a povestit că individul a pătruns fără drept în casă și a devenit foarte agresiv. El a strâns-o de gât pe fata de 14 ani și a amenințat-o cu moartea. În momentul în care omul a intervenit să-l scoată pe individ din locuință, acesta a devenit foarte violent.

El a plecat, pentru câteva minute, și a revenit înarmat cu toporul atacându-l pe stăpânul casei. Individul a distrus două autoturisme, parcate în curte, care aparțineau invitaților la petrecere, În altercația care a urmat, proprietarul a încercat să se apere cu o bâtă. Nu a făcut față atacurilor și a aruncat-o, fiind nevoit să fugă pentru a-și salva viața.

Numărul infracțiunilor violente în creștere

a fost înregistrat de camerele de supraveghere. Acest nou atac, care a vizat inclusiv o adolescentă de 14 ani, este unul din multele care s-au petrecut în acest an. În 2025 s-a constatat o explozie a infracțiunilor comise cu violență. Multe dintre acestea au loc și datorită atitudinii tolerante a poliției față de infractori.

Peste 50 de femei au fost ucise, în 2025, de parteneri sau foști parteneri. În foarte multe din cazuri, deși victimele au cerut protecția autorităților, acestea au refuzat să le-o acorde. Unul dintre cele mai atroce cazuri a fost cel de la Teleorman, de lunile trecute. O femeie a fost omorâtă de fostul partener chiar în fața copilului ei, pe stradă.

Ulterior, s-a aflat că femeia fusese răpită de la un loc de joacă, de criminal și violată, fără ca poliția și să ia vreo măsură. Mai grav, tată victimei a fost cel sancționat.

Deși, oficial au fost demarate mai multe în rândul polițiștilor responsabili, cazul s-a încheiat în coadă de pește. Nimeni nu a fost sancționat pentru moartea femeii. Iar dacă au existat, sancțiunile au fost doar simbolice, la fel ca și în celelalte cazuri de crimă.