Autoritățile din domeniul siguranței alimentare au anunțat retragerea urgentă a unor produse de panificație din rețeaua de magazine, după semnalarea unei posibile contaminări. Decizia vizează anumite loturi de pâine produse de Vel Pitar, distribuite recent pe piață. Măsura a fost luată preventiv, după ce într-un produs a fost identificat un fragment de plastic, situație care a determinat declanșarea procedurilor de retragere și rechemare.

Ce produse au fost retrase din magazine

(ANSVSA) a anunțat că două tipuri de pâine comercializate de Vel Pitar sunt vizate de această măsură de precauție. Retragerea se referă la anumite loturi aflate deja pe rafturile magazinelor sau cumpărate de consumatori în ultimele zile.

Produsele implicate sunt „Pâine Domnească Albă” de 1 kilogram, cu termene de expirare 06.03.26C, 07.03.26C, 11.03.26C, 16.03.26C și 17.03.26C, precum și „Deplina Extra albă” de 600 de grame, cu data de expirare 05.03.26C. Acestea au fost retrase preventiv după identificarea unei posibile probleme de siguranță alimentară.

Ce a fost descoperit în pâine

Potrivit informațiilor transmise de autorități, problema a fost identificată într-o situație singulară, când într-un produs a fost găsit un fragment de material plastic de culoare albă. Deși cazul este considerat izolat, compania a decis să acționeze rapid pentru a evita orice risc.

„În urma confirmării unui caz izolat de prezență a unui corp străin (fragment de material plastic, de culoare albă), din precauție şi responsabilitate, compania a decis retragerea şi rechemarea produselor din loturile menționate mai jos, indiferent de cifra care urmează după litera C, numărul de lot, pentru a elimina sau reduce orice risc potențial asociat”, a transmis .

Autoritățile sanitare veterinare colaborează în prezent cu producătorul pentru a monitoriza procesul de retragere și pentru a se asigura că produsele afectate dispar complet din circuitul comercial.

Ce trebuie să facă persoanele care au cumpărat produsele

Consumatorii care au achiziționat din loturile menționate sunt sfătuiți să nu o consume, pentru a evita orice posibil pericol pentru sănătate. Produsele pot fi fie distruse, fie returnate în magazinele de unde au fost cumpărate.

„Persoanele care dețin produsele cu loturile menționate mai sus, sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau sã le returneze înapoi în magazinele de unde le-au achizitionat pana la data de 17.03.2026. Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal”, a mai transmis ANSVSA, potrivit stiripesurse.ro.