B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alertă alimentară în magazinele din România după retragerea unor loturi de pâine. Ce produse trebuie verificate de consumatori

Alertă alimentară în magazinele din România după retragerea unor loturi de pâine. Ce produse trebuie verificate de consumatori

Iulia Petcu
07 mart. 2026, 08:37
Alertă alimentară în magazinele din România după retragerea unor loturi de pâine. Ce produse trebuie verificate de consumatori
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce produse au fost retrase din magazine
  2. Ce a fost descoperit în pâine
  3. Ce trebuie să facă persoanele care au cumpărat produsele

Autoritățile din domeniul siguranței alimentare au anunțat retragerea urgentă a unor produse de panificație din rețeaua de magazine, după semnalarea unei posibile contaminări. Decizia vizează anumite loturi de pâine produse de Vel Pitar, distribuite recent pe piață. Măsura a fost luată preventiv, după ce într-un produs a fost identificat un fragment de plastic, situație care a determinat declanșarea procedurilor de retragere și rechemare.

Ce produse au fost retrase din magazine

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că două tipuri de pâine comercializate de Vel Pitar sunt vizate de această măsură de precauție. Retragerea se referă la anumite loturi aflate deja pe rafturile magazinelor sau cumpărate de consumatori în ultimele zile.

Produsele implicate sunt „Pâine Domnească Albă” de 1 kilogram, cu termene de expirare 06.03.26C, 07.03.26C, 11.03.26C, 16.03.26C și 17.03.26C, precum și „Deplina Extra albă” de 600 de grame, cu data de expirare 05.03.26C. Acestea au fost retrase preventiv după identificarea unei posibile probleme de siguranță alimentară.

Ce a fost descoperit în pâine

Potrivit informațiilor transmise de autorități, problema a fost identificată într-o situație singulară, când într-un produs a fost găsit un fragment de material plastic de culoare albă. Deși cazul este considerat izolat, compania a decis să acționeze rapid pentru a evita orice risc.

„În urma confirmării unui caz izolat de prezență a unui corp străin (fragment de material plastic, de culoare albă), din precauție şi responsabilitate, compania a decis retragerea şi rechemarea produselor din loturile menționate mai jos, indiferent de cifra care urmează după litera C, numărul de lot, pentru a elimina sau reduce orice risc potențial asociat”, a transmis ANSVSA.

Autoritățile sanitare veterinare colaborează în prezent cu producătorul pentru a monitoriza procesul de retragere și pentru a se asigura că produsele afectate dispar complet din circuitul comercial.

Ce trebuie să facă persoanele care au cumpărat produsele

Consumatorii care au achiziționat pâinea din loturile menționate sunt sfătuiți să nu o consume, pentru a evita orice posibil pericol pentru sănătate. Produsele pot fi fie distruse, fie returnate în magazinele de unde au fost cumpărate.

„Persoanele care dețin produsele cu loturile menționate mai sus, sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau sã le returneze înapoi în magazinele de unde le-au achizitionat pana la data de 17.03.2026. Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal”, a mai transmis ANSVSA, potrivit stiripesurse.ro.

Tags:
Citește și...
Lovitură pentru economia SUA. Piața muncii pierde zeci de mii de locuri de muncă
Eveniment
Lovitură pentru economia SUA. Piața muncii pierde zeci de mii de locuri de muncă
Mihaela Bilic a vorbit despre băutura care stimulează digestia. Iată despre ce este vorba
Eveniment
Mihaela Bilic a vorbit despre băutura care stimulează digestia. Iată despre ce este vorba
Livrările de haine blocate în Asia de Sud, după anularea zborurilor din Orientul Mijlociu. Retailerii europeni sunt afectați
Eveniment
Livrările de haine blocate în Asia de Sud, după anularea zborurilor din Orientul Mijlociu. Retailerii europeni sunt afectați
Accident mortal la Brăila. O persoană a murit în ciocnirea dintre două vehicule
Eveniment
Accident mortal la Brăila. O persoană a murit în ciocnirea dintre două vehicule
Incendiu devastator într-un bloc din România. O femeie a murit arsă de vie, alta a ajuns la spital. Mai mulți locatari au fost evacuați
Eveniment
Incendiu devastator într-un bloc din România. O femeie a murit arsă de vie, alta a ajuns la spital. Mai mulți locatari au fost evacuați
La 77 de ani vrea să devină cel mai vârstnic bărbat care înconjoară lumea pe motocicletă. Povestea lui Steven Barnett
Eveniment
La 77 de ani vrea să devină cel mai vârstnic bărbat care înconjoară lumea pe motocicletă. Povestea lui Steven Barnett
Corupție în Portul Constanța. Fost șef de vamă arestat preventiv pentru luare de mită
Eveniment
Corupție în Portul Constanța. Fost șef de vamă arestat preventiv pentru luare de mită
O nouă Zonă Albastră ar putea fi identificată în nordul Europei. Iată despre ce este vorba
Eveniment
O nouă Zonă Albastră ar putea fi identificată în nordul Europei. Iată despre ce este vorba
Ceartă sângeroasă între doi adolescenți. Puștan de 17 ani arestat pentru tentativă de omor
Eveniment
Ceartă sângeroasă între doi adolescenți. Puștan de 17 ani arestat pentru tentativă de omor
Zelenski, despre viața de familie în timpul războiului: „Copiii noștri sunt în pericol”
Eveniment
Zelenski, despre viața de familie în timpul războiului: „Copiii noștri sunt în pericol”
Ultima oră
10:14 - Peste 80 de avioane israeliene au lovit ținte militare din Iran. Explozii puternice și în Abu Dhabi. Ce atacuri au fost raportate (VIDEO)
09:26 - Europol avertizează asupra unei amenințări ridicate de terorism în Europa. Cum ar putea afecta conflictul din Iran securitatea europeană
23:55 - Vladimir Putin a discutat cu președintele Iranului. Kremlinul cere oprirea imediată a ostilităților
23:50 - Lovitură pentru economia SUA. Piața muncii pierde zeci de mii de locuri de muncă
23:16 - Mihaela Bilic a vorbit despre băutura care stimulează digestia. Iată despre ce este vorba
23:05 - Achiziția locuinței ideală. Ce trebuie sa stii cand cauți un apartament
22:43 - Livrările de haine blocate în Asia de Sud, după anularea zborurilor din Orientul Mijlociu. Retailerii europeni sunt afectați
22:17 - Accident mortal la Brăila. O persoană a murit în ciocnirea dintre două vehicule
21:57 - Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina s-au calmat. Kievul a obținut eliberarea cetățenilor săi reținuți la Budapesta
21:57 - Incendiu devastator într-un bloc din România. O femeie a murit arsă de vie, alta a ajuns la spital. Mai mulți locatari au fost evacuați