Alertă climatică: Temperatura globală trece pragul de 2 grade Celsius peste nivelurile preindustriale

Temperatura medie globală a Pământului a atins, pentru prima dată, pragul de 2 grade Celsius peste nivelurile preindustriale. Datele furnizate de un climatolog de renume și confirmate de serviciul european Copernicus pentru schimbări climatice semnalează o schimbare semnificativă ce pune în pericol și agravează criza climatică. Acest moment, înregistrat vineri, evidențiază apropierea de limitele stabilite în Acordul climatic de la Paris, potrivit .

Datele preliminare indică o creștere temporară a temperaturii globale cu peste 2 grade Celsius, un prag simbolic și alarmant. Deși depășirea a fost temporară, aceasta reprezintă un avertisment serios cu privire la tranziția către o planetă mai caldă și la provocările pe termen lung pe care le implică .

Climatologii subliniază că această depășire a pragului de 2 grade Celsius nu indică o stare permanentă, dar sugerează o încălzire accelerată a Pământului. Consecințele pe termen lung ar putea include fenomene meteorologice extreme, pierderea biodiversității și dificultăți semnificative de adaptare pentru omenire și ecosisteme.

Directorul adjunct al serviciului european Copernicus, Samantha Burgess, subliniază că această zi a fost cea mai caldă 17 noiembrie înregistrată vreodată, cu temperaturi medii globale cu 1,17 grade peste nivelurile din 1991-2020.

„Cea mai bună estimare a noastră este că aceasta a fost prima zi în care temperatura globală a fost cu peste 2 grade Celsius peste nivelurile din 1850-1900 (sau preindustriale), la 2,06 grade Celsius”, a scris ea

Provisional ERA5 global temperature for 17th November from was 1.17°C above 1991-2020 – the warmest on record.

Our best estimate is that this was the first day when global temperature was more than 2°C above 1850-1900 (or pre-industrial) levels, at 2.06°C.

— Dr Sam Burgess 🌍🌡🛰 (@OceanTerra)