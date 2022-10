Alexandru Rafila estimează că cinci oameni mor zilnic din cauza infecţiilor nosocomiale

Ministrul Rafila a anunțat că a finalizat raportul privind infecțiile nosocomiale din spitale, raport cerut de către premier, după decesele de la Târgu Mureş şi Cluj-Napoca.

Trebuie încurajată raportarea infecțiilor nosocomiale

„România în momentul de faţă raportează, după o evoluţie crescătoare, 1% din totalul cazurilor externate ca fiind infecţii asociate asistenţei medicale. Media la nivel european este de 7%. Noi am crescut de la 0,2% la 1%”, a spus ministrul Rafila, marți, 25 octombrie, într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

Potrivit ministrului sănătăţii, la nivelul UE sunt în fiecare an 37.000 de decese provocate de infecțiile nosocomiale, iar „numărul deceselor parțial asociate infecțiilor e de cel puțin 3 ori mai mare.”

„România are circa 5% din populaţia Uniunii Europene şi, dacă ar fi să extrapolăm aceste cifre la nivelul ţării noastre, am vedea că şi în România numărul de decese care ar putea să fie atribuite infecţiilor asociate asistenţei medicale în mod real ar fi probabil de circa 1.700 care s-ar înregistra la nivelul unui an în România”, a continuat ministrul. conform estimării, probabil, în jur de cinci decese. Aceasta este situaţia.

În aceeași conferință, ministrul a precizat că trebuie încurajată raportarea infecțiilor nosocomiale, pentru că eliminarea lor nu este posibilă nicăieri în lume.

„Trebuie să ne hotărâm ce dorim: , să profesionalizăm acest lucru (…) sau ne dorim modelul demagogiei? Atunci putem schimba zilnic manageri de spitale, miniștri pentru că zilnic, conform estimării, sunt în România 5 decese.

Eu personal m-aș duce la un spital la care managerul raportează 5-6% infecții, chiar și decese, decât la unul care raportează zero. E un spital în București care zice: domle, noi de 11 ani nu avem niciun caz. Eu nu cred acest lucru”, a adăugat Alexandru Rafila.