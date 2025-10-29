Alimentul ieftin, recomandat de nutriționiști în , care are efecte similare medicamentului minune Ozempic. Este vorba despre semințele de chia care, consumate zilnic, acționează ca un burete în stomac, dilatându-se.

Alimentul ieftin care ajută în dietele de slăbire

Experții în nutriție evidențiază modul în care semințele de chia, consumate zilnic, dau rezultate spectaculoase în dietele de slăbit. Alimentul ieftin, accesibil marii majorități a oamenilor ajută foarte mult la pierderea în greutate. Dr. Hillary Lin, , susține că semințele de chia cresc nivelul hormonului GLP-1 din organism. Este acelați hormon pe care îl imită precum Ozempic.

Chia este o plantă din familia mentei care produce semințe negre și albe, fiind considerată una dintre cele mai vechi surse de hrană din lume. Era cosumată de azteci și de mayași încă din anul 3500 î.Hr. Semințele sunt recoltate prin tăierea plantelor mature și sunt uscate.

Semințele de chia sunt bogate în fibre solubile, care pot reține de 10 până la 12 ori greutatea lor în apă. Când sunt înmuiate în lichid sau în tractul digestiv, fibrele se umflă și formează un strat vâscos, asemănător unui gel, în jurul semințelor. Digestia este încetinită, iar absorbția nutrienților ajută la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp. Totodată este stimulată eliberarea hormonilor GLP-1, care contribuie la controlul glicemiei.

„Acționează ca un burete – se dilată în stomac și încetinesc digestia. Preferata mea este budinca de chia, fără prea multe adaosuri – doar lapte de nuci și semințe de chia, lăsate la înmuiat cel puțin două ore (înmuierea este esențială!)”, a explicat dr. Hillary Lin.

Cum se pot consuma semințele de chia

Semințele de chia, alimentul ieftin care face minuni în dietele de slăbit are mai multe întrebuințări. Lizzie Streit, dieteticiană din Minneapolis, recomandă combinarea lor cu fulgi de ovăz integrali, mere și nuci. Această combinație stimulează secreția de GLP-1. Semințele de chia sunt extrem de versatile și ușor de folosit, având o mulțime de întrebuițări:

presărate peste iaurt, terci de ovăz sau salate,

adăugate în smoothie-uri pentru un plus de fibre și nutrienți,

integrate în produse de patiserie (brioșe, pâine),

amestecate în apă sau suc pentru o băutură cu chia.

Când sunt înmuiate, formează un gel folosit adesea pentru îngroșarea budincilor sau înlocuirea ouălor în rețetele culinare vegane.

Alimentul ieftini care ajută la scăderea în greutate

Cercetările științifice au evidențiat beneficiile semințelor de chia pentru pierderea în greutate. Un studiu din 2024, realizat pe șobolani hrăniți cu o dietă bogată în grăsimi timp de 10 săptămâni, a indicat o îmbunătățire a metabolismului și a sănătății cardiace. Nivelurile de grăsimi din sânge (colesterol și trigliceride) au scăzut, iar markerii biologici asociați cu sănătatea cardiovasculară și metabolică s-au îmbunătățit.

Un alt studiu din 2017, realizat de cercetători Universității din Toronto, a constatat că adăugarea unei mici porții zilnice de semințe de chia la dietă poate ajuta persoanele obeze cu diabet de tip 2 să slăbească și să mențină glicemia sub control. Participanții la studiu au consumat 30 de grame de semințe de chia pe zi. Timp de șase luni, aceștia au pierdut în medie 1,8 kilograme.

Participanții la studiu și-au redus circumferința taliei cu 3,5 centimetri, ceea ce indică o scădere a grăsimii viscerale, grăsimea bdominală profundă care înconjoară organele și este legată de rezistența la insulină și riscul crescut de boli cardiovasculare, scrie .

Pentru persoanele cu diabet de tip 2, aceste schimbări alimentare pot oferi beneficii comparabile cu unele medicamente.