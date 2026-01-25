Amenzi totale în valoare de 38.000, au aplicat jandarmii după mitingurile organizate la Iași și Focșani de Ziua Unirii. Au fost vizate persoanele care au forţat cordonul de jandarmi, au provocat scandal ori au adresat injurii.

Jandarmii au aplicat amenzi de Ziua Unirii

Jandarmii au aplicat în valoare totală de 38.000 de lei, în contextul manifestațiilor dedicat Zilei Unirii de la Iași și Focșani. De asemenea, pe lângă amenzi au fost întocmit și un . Mai multe persoane au fost amendate pentru că au forţat cordonul de jandarmi, au făcut scandal sau au adresat injurii.

Jandarmii Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău au anunțat că au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 28.000 de lei, în municipiul Iaşi. Ulterior, pe 25 ianuarie 2026, au fost aplicate alte 14 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 27.000 de lei.

„Astfel, în data de 24 ianuarie 2026, în timpul evenimentelor dedicate Unirii Principatelor Române, un bărbat din municipiul Bucureşti, care făcea parte dintr-un grup organizat, a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1.000 de lei, pentru provocare şi participare la scandal. Tot în aceeaşi zi, jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală pe numele unui bărbat care a încălcat prevederile legale, fapta fiind încadrată la art. 372 din Codul Penal al României – portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”, au transmis, duminică, jandarmii, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, o persoană a fost sancţionată cu două contravenții, în cuantum total de 11.000 de lei. O amendă de 10.000 de lei a fost aplicată pentru organizarea şi desfăşurarea de adunări publice interzise. Cea de-a doua, de 1.000 de lei, a fost aplicată pentru provocare şi participare la scandal.

Bilanțul sancțiunilor aplicate de jandarmi

Alte opt persoane au fost sancţionate contravenţional cu amenzi în valoare totală de 16.000 de lei. au aplicat o sancțiune de 5.000 de lei pentru acţiuni violente în scopul tulburării adunărilor publice.

Această faptă este prevăzută de art. 26 lit. e) din Legea nr. 60/1991. Alte 11 sancțiuni, în valoare totală de 11.000 de lei, au fost aplicate pentru tulburarea ordinii publice şi proferarea de injurii.

„Jandarmii continuă verificările pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care, pe timpul manifestărilor organizate în municipiul Iaşi cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, au exercitat presiuni asupra dispozitivului de ordine, au incitat la violenţă, au proferat injurii şi au manifestat lipsă de respect faţă de simbolurile naţionale, încălcând cadrul legal în vigoare”, a mai transmis Jandarmeria.

Amenzi aplicate de jandarmii din Focșani

a transmis că a sancționat opt persoane cu amenzi în valoare totală de 9.000 lei. Motivele au fost instigarea la alte manifestări cu intenţia de zădărnicire ori tulburare a adunărilor publice.

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii vrânceni au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 10.000 de lei, în contextul manifestărilor prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, desfăşurate în municipiul Focşani”, se arată în comunicatul de presă.

O persoană a fost sancţionată cu 1.000 lei pentru „pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces conform art.2 alin1 pct 13 din lg.61/1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice”.

„Jandarmii vrânceni continuă verificările pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care, pe timpul manifestărilor organizate în municipiul Focşani cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, care au încălcat cadrul legal în vigoare”, au precizat jandarmii.