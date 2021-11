Aproape 450 de decese COVID-19 în 24 de ore. Autoritățile au depistat 10.196 de cazuri noi de infectare

La nivel național au fost depistate 10.196 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, arată bilanțul intermediar transmis miercuri de autorități. În 24 de ore au fost raportate 451 de decese COVID-19, însă două dintre acestea au fost anterioare intervalului de referință.

Noi date oficiale: Aproape 450 de decese COVID-19 în 24 de ore

„Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 3 noiembrie 2021, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 10.196 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 451 decese dintre care 2 anterioare. Vom detalia datele în buletinul informativ de la ora 13.00”, se arată în informarea intermediară de miercuri.

Octavian Jurma: Suntem într-o fază de scădere accelerată a numărului de cazuri de COVID-19

Cercetătorul susține că, deși numărul de teste efectuate în ultima vreme a fost unul foarte mic, este vizibil că al patrulea val pandemic a intrat pe o pantă descendentă.

„Suntem in faza rapid descendenta a valului 4-Delta. (…) Faptul ca nu am mai putut urmari ascensiunea valului epidemic in octombrie se datoreaza plafonarii abrupte a numarului de teste care a distorsionat mult curba si a facut necesara identifcare unor noi scenarii teoretice pesimiste care insa sunt acum infirmate de evolutia optimista a numarului oficial de cazuri noi. (…) Chiar daca aceasta coborare este exagerata de scaderea numarului de teste, este fara indoiala o scadere reala la care contribuie si scaderea mobilitatii din ultimele 2 saptamani”, a scris Octavian Jurma, marți seară, pe Facebook.

Până marți seară, la nivel național au primit măcar o doză de vaccin anti-COVID-19 peste 7,1 milioane de persoane.