Au vandalizat cazarea din Mamaia și s-au dat de gol pe TikTok

Mai mulți tineri au închiriat, pentru trei zile, un , și, deși nimic nu prevestea la început dezastrul care o să urmeze, proprietarul a fost șocat atunci când a văzut pe TikTok câteva imagini, din casa sa.

Turiștii petrecăreți au vandalizat locuința și, vizibil amuzați de cele întâmplate, au încărcat câteva cadre de la locul faptei și pe rețelele de socializare, notează .

Au făcut dezastru în cazare și s-au „lăudat” pe TikTok

Proprietarul a rămas surprins în momentul în care a văzut ce debandadă se petrece și cum locuința sa este care veniseră cu intenții bune pe litoral.

Aceștia au șters imaginile postate pe TikTok, care deveniseră deja virale, însă mult prea târziu, întruât proprietarul apucase să le vadă.

Omul a povestit că a rămas șocat atunci când, în miezul nopții, în jurul orei 1:00, în timp ce se uita pe TikTok, a văzut imagini din apartamentul pe care îl închiriase pentru trei zile. Tinerii distruseseră aproape tot, dezmembraseră canapeau, scoseseră sitele de protecție împotriva țânțarilor, iar erau greu de urmărit. Locuința în care își făceau de cap fusese închiriată cu doar o zi înainte.

Imediat după ce a văzut ce se petrece în casa sa, proprietarul nu a mers la locație, ci direct la Poliție.

Dimineața a ajuns și la locul distrus, acolo unde a văzut și pe viu dezastrul pe care îl văzuse cu doar câteva ore înainte pe rețelele de socializare.

„La ora 01:00 noaptea încercam să mă bag şi eu la somn şi zic, hai să stau 2 secunde pe TikTok. Şi am văzut filmarea, fix… Am recunoscut că e apartamentul închiriat de noi cu o zi înainte. (…) Am sărit în pantaloni, am luat un taxi, am fost fix la Poliţia Mamaia. Am sunat turiştii la 02:00 noaptea, i-am rugat să coboare. Am găsit ce vedeţi şi dumneavoastră. Două canapele rupte, o mizerie de nedescris, scaunele cu fundul în sus, prosoape pe jos, totul aruncat. Deci, un dezastru incredibil”, a mărturisit Vlad Niculescu, proprietarul apartamentului, pentru .

Au refuzat întâlnirea cu proprietarul

Ulterior tinerii nu au fost de acord să dea nas în nas cu proprietarul apartamentului pe care îl vandalizaseră. Au încercat să repare din stricăciunile făcute și au lăsat chiar și bani în plus pentru remedierea daunelor.

„Turiştii au zis: noi nu vă permitem să intraţi. Poliţia le-a confirmat că au dreptul să nu ne primească, urmând ca a doua zi dimineaţă să zică: dacă dvs. consideraţi că nu e în regulă apartamentul veniţi şi faceţi o plângere. Poliţia nu le-a adresat lor niciun cuvânt, nicio mustrare. Mi s-au adresat doar mie, rugându-mă să fiu mai calm. Dacă cineva poate să fie calm când intră cineva pe propietatea lui şi o distruge, atunci îl invit eu să fie calm”, a adăugat proprietarul, pentru sursa citată.