Avertizare Infotrafic pentru șoferi. Ceața pune probleme pemai multe drumuri din țară

Adrian Teampău
14 ian. 2026, 08:17
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Avertizare petru șoferii în trafic
  2. Cum se circulă pe autostrăzi și drumuri naționale

Șoferii care pornesc la drum în această dimineață sunt îndemnați să-și ia măsuri de prevedere și să dea dovadă de prudență în trafic. Ceața îngreunează circulația pe drumurile publice din mai multe județe.

Avertizare petru șoferii în trafic

Centrul Infotrafic a transmis o avertizare pentru conducărorii auto care pornesc la drum în această dimineață. Polițiștii rutieri atrag atenția că pe mai multe drumuri din țară este semnalată ceață, ce reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri. Drept care, șoferii sunt îndemnați să dea dovadă de prudență pe aceste căi rutiere. Potrivit sursei citate, sunt vizate șosele din judeţele Brăila, Giurgiu, Olt şi Teleorman.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la această oră (07:00), nu sunt impuse restricţii de trafic pe reţeaua de autostrăzi şi drumuri naţionale, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condiţiilor meteorologice”, a transmis, miercuri dimineaţă, Centrul Infotrafic.

Potrivit sursei citate, cu excepția fenomenului de ceață, condițiile de drum sunt cele aferente sezonului rece, de iarnă. Carosabilul este umed, dar curat, iar în multe zone se acționează cu utilaje pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil.

„La nivel naţional se circulă în condiţii de iarnă, pe un carosabil preponderent umed, curat, acţionându-se unde este zăpadă depusă pe suprafaţa de rulare”, se mai arată în comunicatul Infotrafic.

Cum se circulă pe autostrăzi și drumuri naționale

În acest context, centrul Infotrafic a emis o înștiințare pentru șoferii aflați în trafic, despre starea  principalelor autostrăzi și drumuri naționale. Potrivit sursei citate, la această oră circulaţia rutieră se desfăşoară în condiţii normale, fără probleme de viabilitate a carosabilului, cu valori de trafic reduse pe principalele artere rutiere, respectiv:

Autostrăzile:

  •  A 1 Bucureşti – Piteşti;
  • A 2 Bucureşti – Constanţa;
  • A 3 Bucureşti – Ploieşti;
  • A 4 Ovidiu – Agigea;
  • A 7 Ploieşti – Adjud.

Drumurile naționale:

  • DN 1 Bucureşti – Braşov;
  • DN 7 Bucureşti – Sibiu.

„Recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, să evite depăşirile riscante, să se asigure temeinic înainte de schimbarea direcţiei, să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule şi să acorde atenţie tuturor manevrelor efectuate”, au transmis poliţiştii rutieri.

