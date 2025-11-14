ANM a emis mai multe atenționări de tip nowcasting Cod galben de ceață pentru dimineața de vineri, 14 noiembrie. sunt avertizați să dea dovasă de prudență în trafic din cauza vizibilității reduse.

ANM a emis un Cod galben de ceață

Un de ceaţă a intrat în vigoare în această dimineață, vineri, 14 noiembrie, fiind valabil pentru zone din 17 județe. ANM atrage atenția că vizibilitatea va fi redusă pe șosele, sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri. Din acest motiv se recomandă șoferilor să-și ia măsuri de precauție în trafic, pentru a evita accidentele.

Codul galben de ceață va fi în vigoare până la ora 9.00 pentru mai multe localități din Bacău, Botoşani, Galaţi, Neamţ, Constanţa, Tulcea, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi.

De asemenea, același fenomen, avertizează ANM va afecta mai multe zone din judeţele Mureş, Sibiu, Alba, Braşov, Harghita şi Iaşi. Aici, se estimează că ceața se va ridica undeva în jurul orei 10.00.

ANM precizează că avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

Vremea se menține caldă până la finalul lunii

Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne mai ridicate decât cele specifice acestei perioade. ANM estimează că valorile termice se vor menține la un nivel ridicat până la începutul lunii decembrie. Ulterior, odată cu venirea iernii, temperatorile vor scădea la nivelul celor normale pentru acest moment al anului.

În săptămâna 17-24 , valorile termice, anunță meteorologii vor fi mai ridicate decât cele specifice aceste săptămâni. Căldura se va manifesta pe tot teritoriul României, dar va fi un mic mai accentuată în regiunile sud-estice.

În săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie, ANM estimează că temperaturile vor rămâne ridicate. Va fi mai cald, peste mediile normale perioadei, în toată țara. În special, însă, vremea caldă se va simți în regiunile sud-estice. În această săptămână va ploua mai mult în regiunile nordice și centrale.

Prognoza ANM pentru primele zile din decembrie

Pentru săptămâna 1-8 decembrie, meteorologii estimează o scădere a temperaturilor. Frigul își va face apariția, estimează ANM, în primele zile de iarnă, pe tot teritoriul României.

În săptămâna 8-15 decembrie, vor fi apropiate celor specifice pentru această săptămână. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.