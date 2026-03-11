Boala cronică de rinichi poate evolua mult timp fără simptome. Medicii avertizează că analizele simple pot depista din timp afecțiunea care afectează milioane de oameni.

Medicii atrag atenția, de Ziua Mondială a Rinichiului, asupra unei boli care afectează milioane de oameni la nivel global, dar care rămâne adesea nedescoperită în fazele timpurii.

Boala cronică de rinichi poate evolua mult timp fără semne evidente, iar în multe cazuri este diagnosticată abia atunci când . De aceea, specialiștii spun că analizele periodice sunt esențiale pentru depistarea din timp a afecțiunii.

Medicul Camelia Adriana Achim a explicat la că numărul persoanelor afectate este mult mai mare decât s-ar putea crede.

„Boala cronică de rinichi este o afecțiune frecventă și silențioasă, mai ales în stadiile incipiente. Afectează aproximativ unul din 10 persoane la nivel global, inclusiv în România”, a explicat medicul.

De ce este boala cronică de rinichi greu de observat la început

Una dintre principalele probleme este faptul că această afecțiune nu provoacă simptome evidente în primele stadii. Din acest motiv, multe persoane nu știu că au probleme renale.

„Din păcate, în stadiile incipiente, boala cronică de rinichi este silențioasă. Rinichiul nu doare, cum spunem în mod popular, iar de aceea depistarea trebuie făcută printr-un screening activ”, spune medicul.

Potrivit datelor publicate de , bolile renale cronice sunt o problemă tot mai frecventă în întreaga lume.

Ce investigații pot depista din timp boala cronică de rinichi

Pentru diagnostic nu sunt necesare proceduri complicate. Medicii spun că două analize simple pot arăta dacă rinichii funcționează corect.

Acestea sunt:

analiza de sânge care determină creatinina și ajută la calcularea ratei de filtrare glomerulară;

analiza de urină care urmărește raportul dintre albumină și creatinină.

Prin aceste teste pot fi identificate din timp modificările care indică afectarea rinichilor.

Ce simptome pot apărea atunci când boala avansează

Deși la început nu provoacă semne evidente, în stadiile mai avansate pot apărea manifestări care indică probleme renale.

Printre acestea se numără:

oboseală accentuată;

umflarea pleoapelor;

edeme la nivelul picioarelor;

valori ale tensiunii arteriale greu de controlat.

„În stadiile avansate apar oboseala, astenia, umflături ale pleoapelor sau ale membrelor inferioare și chiar un edem generalizat. De asemenea, tensiunea arterială poate deveni dificil de controlat, chiar și cu medicație”, a precizat specialistul.

Cine ar trebui să își facă analizele pentru rinichi

Medicii recomandă testarea periodică în special persoanelor care au factori de risc pentru această afecțiune.

Sunt vizate în special:

persoanele cu hipertensiune arterială;

pacienții diagnosticați cu diabet;

cei care suferă de boli cardiovasculare;

persoanele cu obezitate;

cei care au peste 60 de ani;

persoanele care au în familie cazuri de boli renale.

Ce rol au rinichii în organism

Rinichii sunt organe vitale care au rolul de a filtra sângele și de a elimina substanțele toxice rezultate din procesele metabolice. În același timp, ei contribuie la menținerea echilibrului de apă și săruri în organism.

„Rinichiul este un organ vital, la fel ca inima, plămânul sau ficatul. Funcția lui principală este de a elimina toxinele rezultate din metabolism și din alimentație și de a elimina excesul de apă din organism”, a spus medicul.

Ce măsuri pot ajuta la protejarea rinichilor

Specialiștii spun că prevenția este foarte importantă pentru menținerea sănătății rinichilor. Un stil de viață echilibrat și controalele regulate pot reduce riscul apariției bolii.

„Trebuie să ne hidratăm corect, aproximativ 1,5–2 litri de apă pe zi, și să avem o alimentație echilibrată, nu bazată exclusiv pe proteine, ci bogată în legume și fructe”, recomandă medicul.

Diagnosticarea timpurie permite și aplicarea unor tratamente moderne care pot încetini evoluția bolii.

„Diagnosticul precoce ne permite să folosim terapii care încetinesc progresia bolii către stadii avansate și pot preveni complicații grave, cum ar fi necesitatea dializei sau a transplantului renal”, mai spune specialistul.

În multe cazuri, boala cronică de rinichi poate evolua mult timp fără simptome evidente, iar analizele simple efectuate periodic pot face diferența între un diagnostic timpuriu și apariția unor complicații severe.