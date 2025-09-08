B1 Inregistrari!
Boala sâcâitoare cu care te alegi dacă folosești telefonul la toaletă. Studiu medical

Boala sâcâitoare cu care te alegi dacă folosești telefonul la toaletă. Studiu medical

Adrian Teampău
08 sept. 2025, 10:51
Boala sâcâitoare cu care te alegi dacă folosești telefonul la toaletă. Studiu medical
Sursa Foto: Freepik.com

Un studiu medical arată că folosirea telefonului mobil pe toaletă crește riscul de a căpăta o boală sâcâitoare. Sunt concluziile unui studiu medical publicat la începutul acestei luni.

Cuprins:

  • Care sunt riscurile folosirii telefonului pe toaletă
  • Cât de serios este studiul medical
  • Care sunt recomandările medicilor

Care sunt riscurile folosirii telefonului pe toaletă

Folosirea telefonului mobil pe toaletă este de natură să crească cu 46% riscul de a face hemoroizi susțin autorii unui studiu medical realizat de Beth Israel Deaconess Medical Center, organizație afiliată Harvard. Cercetarea, prezentată de NBC News, arată că prelungirea șederii pe toaletă, în contextul folosirii telefonului, pune presiune inutilă pe rect, iar de aici riscurile.

Cercetarea a fost realizată în opt state, inclusiv în România, însă nu înlocuiește o raportare clinică națională. Concluziile arată că printre cauzele care duc la creșterea riscurilor de hemoroizi nu este doar încordarea. Medicii fac referire la timpul petrecut pe toaletă, mai lung.

Dintre cei 66% dintre participanți care au confirmat că folosesc telefonul pe toaletă, 37% petrec mai mult de 5 minute per vizită. Procentul celor care stau pe toaletă mai mult de cinci minute, fără telefon este de 7,1%. Cele mai frecvente activități sunt cititul știrilor (54%) și navigarea pe platformele de socializare (44%).

Cât de serios este studiul medical

Medicii arată că, spre deosebire de un scaun normal, colacul vasului de toaletă nu susține planșeul pelvin, iar sângele se poate aduna în zona hemoroidală. Astfel, creste presiunea și favorizează inflamația. Astfel, în zonă apar mâncărimi, durere și, uneori, sângerare. În acest context, arată autorii cercetării, trebuie instituită o  regulă de „maxim câteva minute pe toaletă”.

Studiul a fost de natură observațională, doar pe adulți care făceau colonoscopie de screening. Chiar și așa rezultatul este semnificativ după ajustări legate de vârstă, sex, activitate fizică, aport de fibre în alimentație.

Care sunt recomandările medicilor

Având în vedere rezultatele, autorii cercetării îi îndeamnă pe utilizatorii de telefoane mobile să le lase atunci când merg la WC. De asemenea, se recomandă ca timpul petrecut pe toaletă să nu fie mai lung de „maximum 3–5 minute”. Totodată, în cazul în care apar senzați de mâncărime sau durere se recomandă un consult medical pentru a evita problemele ulterioare, mai grave.

De asemenea, se recomandă o alimentație bazată pe fibre alimentare și apă, legume, fructe sau cereale integrale. Hidratarea adecvată reduce constipația. În context, pe lângă alimentația adecvată mai este nevoie de mișcare, fie că este vorba despre exerciții fizice la sală, fie că este vorba despre plimbări în aer liber.

În concluzie, pentru a reduce riscul de îmbolnăvire cu astfel de afecțiuni, cel mai bine este să vă schimbați obiceiurile de la toaletă. Reduceți vizitele și evitați folosirea telefonului mobil în timpul șederii.

