De unde poți cumpăra brazi și molizi pentru Crăciun, începând cu 17 lei bucata. Anunțul făcut de Romsilva

De unde poți cumpăra brazi și molizi pentru Crăciun, începând cu 17 lei bucata. Anunțul făcut de Romsilva

Ana Maria
27 nov. 2025, 13:50
Sursa Foto: Freepik.com

Află cum vă puteți achiziționa, în acest an, brazi de Crăciun, începând de la 17 lei bucata. Regia Națională a Pădurilor-Romsilva a anunțat că pune la dispoziția românilor, pentru sărbătorile de iarnă, 16.415 pomi de Crăciun.

Conform datelor transmise de instituție, 13.462 sunt brazi, iar 2.953 sunt molizi sau alte specii de rășinoase, se arată într-un comunicat oficial.

Majoritatea acestor pomi provin din culturile specializate ale pepinierelor silvice Romsilva, în timp ce o parte mai mică este recoltată din păduri regenerate natural, unde densitatea este prea mare și sunt necesare lucrări de rărire. Reprezentanții instituției subliniază că solicitările populației vor avea prioritate, iar operatorii economici vor putea cumpăra doar în limita excedentului disponibil.

Care sunt prețurile pentru brazii de Crăciun Romsilva în 2024

Potrivit regiei, prețurile pornesc de la 17 lei, sumă valabilă pentru un molid de până la 1,3 metri achiziționat direct din ocoalele silvice, depozite sau locurile de recoltare. Un brad cu înălțimea între 2 și 3 metri costă 39 de lei.

Pentru pomii care depășesc 3 metri, încadrați ca „solicitări speciale”, tarifele sunt stabilite separat de fiecare direcție silvică.

Se pot cumpăra brazi de Crăciun cu rădăcină, pentru replantare?

Da, acest lucru este posibil. Ocoalele silvice din zonele montane și de deal, unde există pepiniere de rășinoase și păduri de conifere, vând brazi și cu rădăcina protejată sau la ghiveci, ideali pentru cei care vor să evite risipa și să replanteze pomul după sărbători. Totuși, această variantă implică costuri suplimentare, precizează Romsilva.

Atunci când sunt vânduți în piețe sau spații special amenajate, prețurile includ și costurile de transport, manipulare și depozitare.

Ce suprafață administrează Romsilva și ce alte servicii oferă

Regia Națională a Pădurilor gestionează 3,13 milioane de hectare de păduri aflate în proprietatea publică a statului și oferă servicii silvice pentru aproximativ un milion de hectare de păduri private. Toate pădurile statului sunt certificate internațional pentru management durabil.

În plus, Romsilva administrează 22 de parcuri naționale și naturale, însumând peste 850.000 de hectare, precum și 12 herghelii de stat.

