Cât costă un brad de Crăciun în 2025? Romsilva scoate la vânzare mai puține bucăți anul acesta

Cât costă un brad de Crăciun în 2025? Romsilva scoate la vânzare mai puține bucăți anul acesta

24 nov. 2025, 21:30
Cât costă un brad de Crăciun în 2025? Romsilva scoate la vânzare mai puține bucăți anul acesta
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De la cât pornește prețul unui brad de Crăciun
  3. De unde vin cei mai mulți brazi găsiți pe piața din România

Cum sărbătorile de iarnă este la doar o lună distanță, putem începe oficial pregătirile pentru sărbători. Odată puse pe o listă dorințele și cadouri care trebuie cumpărate pentru cei dragi, vine și momentul căutării unui brad de Crăciun. Magazinele sunt pregătite să răspundă cererii românilor, cu modele și dimensiuni variate.

De la cât pornește prețul unui brad de Crăciun

Prețurile la magazine pornesc de la 50 de lei, însă, de departe cei mai căutați sunt brazii de dimensiuni medii, de până la 1.70 înălțime. Pentru un astfel de brad care nu este extrem de înalt, dar are o coroană bogată, prețul ajunge la 270 de lei.

Romsilva a anunțat că va tăia mai puțini brazi anul acesta, iar asta pentru a evita să rămână cu ei nevânduți. Dacă acum trei ani, numărul brazilor tăiați era de 30.000, anul acesta, vor fi 17.000, după ce, în 2024, s-au vândut 18.000 bucăți.

„Cu 20% mai puțin față de anul trecut din cauza că nu au fost cereri”, a explicat Nicoleta Cristea, Direcția Silvică Arad, pentru Știrile ProTV.

Prețul variază între 19 și 39 de lei, în funcție de înălțime.

Românii care vor să-și achiziționeze un bra din pepinierele private trebuie să scoată din buzunar semnificativ mai mulți bani. Prețul de la care se pornește este de 650 de lei, dar poate depăși chiar și 1.200 de lei pentru exemplare care depășesc trei metri. Există însă și avantajeze, printre care și faptul că brazii se vând în ghiveci. Cei mai căutați sunt cei argintii.

De unde vin cei mai mulți brazi găsiți pe piața din România

Majoritatea brazilor care ajung pe piața românească provin din Danemarca, Germania sau Austria.

„Brazii sunt și din România și din import. Prețurile pleacă de la 49,99 la o dimensiune de la un metru până la 1,3 metri. Lumea deja caută, se intră încet încet în spiritul Crăciunului”, a declarat Bogdan Cordoș, reprezentantul unui magazin.

Un studiu realizat de un magazin de bricolaj arată că 7 din 10 români preferă brazii naturali, pe de-o parte pentru miros, iar pe de altă parte, pentru că îi face să se simtă mai aproape de tradiție. Același studiu subliniază tendința oamenilor de a-și alege bradul din magazin, și nu online. 70% dintre respondenți preferă, în acest caz, cumpărături fizice.

