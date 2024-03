Busculadă în Gaza: 5 persoane au murit şi 30 au fost rănite de camioanele care distribuie ajutoare alimentare

Masacru în Gaza! Mii de persoane care așteptau sosirea a aproximativ 15 camioane încărcate cu alimente, au fost prinse într-o busculadă.

Evenimentele s-au soldat cu cinci persoane decedate și 30 rănite în primele ore ale dimineții de sâmbătă. Oamenii s-au călcat în picioare. De asemenea, mulți au fost acroșați, loviți de tiruri sau împușcați de forțele de ordine, potrivit

: Five people were killed, and dozens were injured due to gunfire and stampedes during the distribution of on Saturday in the northern Strip, threatened by an imminent famine, according to the Red Crescent.

— LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN)