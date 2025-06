Călin Georgescu contestă controlul judiciar. Decizia va fi luată de Judecătoria Sector 1

Călin Georgescu fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale a ajuns în instanță unde va fi analizată contestația sa privind prelungirea măsurii .

O instanță a va stabili dacă decizia procurorilor de a-i prelungi măsura controlului judiciar lui Călin Georgescu este justificată, Candidatul pro-rus este cercetat pentru săvârşirea a şase infracţiuni, cea mai gravă fiind de instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

În fața sediului judecătoriei, Georgescu a fost aşteptat de câțiva susţinători, în zonă fiind amplasat şi un dispozitiv de securitate al Jandarmeriei.

Parchetul General a extins urmărirea penală pe numele lui , după ce, pe 27 mai, a citat din Corneliu Zelea Codreanu, fostul șef al mișcării legionare, într-o emisiune de televiziune. El a fost convocat de procurori, pe 6 iunie, pentru a i se aduce la cunoştinţă prelungirea controlului judiciar.

Călin Georgescu se află sub control judiciar, din 26 februarie, și are mai multe interdicții impuse de . Între altele, nu are voie să părăsească ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare şi nu are voie să posteze pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Dosar penal pe numele lui Georgescu

Călin Georgescu a fost pus sub acuzare și este urmărit penal pentru săvârşirea a şase infracţiuni, între care cea de instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, în formă continuată. El este acuzat că ar fi pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduşi de Horaţiu Potra.

Planul a fost conceput și urma să fie pus în aplicare în contextul anulării alegerilor prezidențiale de la finalul anului trecut, printr-o decizie a Curții Constituționale.

Pe 9 martie, Biroul Electoral Central a invalidat candidatura lui Călin Georgescu la noul scrutin prezidenţial, fiind invocată decizia Curţii Constituţionale. Decizia BEC a dus la proteste violente în care adepții extremiști ai lui Călin Georgescu au provocat mai multe distrugeri.