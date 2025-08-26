Muștarul, unul dintre cele mai utilizate condimente la nivel mondial, aduce beneficii nutriționale și conține antioxidanți cu potențial rol protector pentru sănătate, arată publicația .

Ce conține muștarul

Muștarul este preparat din semințe de muștar alb (Brassica alba), brun (Brassica juncea) sau negru (Brassica nigra), amestecate cu oțet, sare, lămâie și alte ingrediente. O linguriță de muștar galben conține doar 3 calorii, conform datelor USDA. Variantele acestuia pot avea până la 10 calorii pe porție.

Care sunt antioxidanții importanți

Antioxidanții cei mai importanți pe care muștarul îi are sunt următorii:

Isotiocianații – sunt cei care dau muștarului gustul său picant, având un potențial anticancerigen, în special pentru cancerul de sân, plămân, tract digestiv și prostată, dar pot contribui și la reducerea colesterolului rău și la protecția cardiovasculară. Totuși, cercetările sunt încă insuficiente.

– sunt cei care dau muștarului gustul său picant, având un potențial anticancerigen, în special pentru cancerul de sân, plămân, tract digestiv și prostată, dar pot contribui și la reducerea colesterolului rău și la protecția cardiovasculară. Totuși, cercetările sunt încă insuficiente. Sinigrina – precursorul isotiocianaților are efecte antibacteriene, antivirale, antifungice, antiinflamatoare și ajută la vindecarea rănilor, conform unor studii.

Care sunt beneficiile acestuia

Muștarul este un condiment cu un conținut foarte scăzut, fiind o opțiune sănătoasă în locul sosurilor mai grase, cum ar fi . Acesta a fost utilizat de secole și în scopuri terapeutice. De exemplu, semințele albe de muștar erau combinate cu miere pentru a calma gâtul iritat. De asemenea muștarul poate fi folosit în rețete cu carne, pește sau salate, fiind un ingredient versatil.

Ce riscuri sunt când vine vorba de consumul muștarului

Consumat în cantități normale, muștarul este considerat sigur de FDA.

Aplicarea semințelor de muștar pe piele pentru perioade lungi poate duce la arsuri sau bășici, iar ingerarea unor cantități mari de semințe de muștar negru poate fi toxică, afectând gâtul, provocând dificultăți de respirație și probleme cardiace.

Alergia la muștar nu este comună și poate provoca reacții de la mâncărimi și erupții cutanate până la dificultăți respiratorii severe.

Muștarul poate fi păstrat până la un an după deschidere, în condițiile scrise pe ambalajul acestuia.