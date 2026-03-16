Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău

Ana Beatrice
16 mart. 2026, 10:06
Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău
Cuprins
  1. Ce nereguli au găsit inspectorii în unitățile alimentare
  2. Care sunt măsurile dispuse în urma controalelor

Inspectorii sanitar-veterinari din Buzău au retras de la vânzare peste 50 de kilograme de carne tocată de pui. Produsul era suspect de contaminare cu Salmonella. Măsura a fost luată în urma unor controale desfășurate în mai multe unități din județ.

În cadrul acelorași verificări, autoritățile au retras de la comercializare și aproximativ 14 kilograme de file de cod congelat, potrivit Agerpres.

Ce nereguli au găsit inspectorii în unitățile alimentare

Peste 360 de operatori economici din județul Buzău au fost verificați de inspectorii sanitar-veterinari în cursul lunii februarie. Controalele au vizat întregul lanț alimentar, de la producție și depozitare până la comercializare.

În cadrul acțiunilor, inspectorii au analizat modul în care sunt respectate normele de igienă și trasabilitatea produselor. De asemenea, au verificat corectitudinea etichetării alimentelor și profilul de risc al operatorilor din domeniul alimentar.

„În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele neconformităţi: deficienţe privind întreţinerea spaţiilor, deficienţe de depozitare, etichetare neconformă, lipsa verificării stării de sănătate, lipsa monitorizării temperaturii din spaţiile frigorifice, deficienţe de depozitare şi manipulare a produselor alimentare. Urmare a acestor neconformităţi au fost aplicate nouă amenzi contravenţionale în valoare totală de 54.800 lei şi 31 avertismente”, a transmis DSVSA Buzău.

Care sunt măsurile dispuse în urma controalelor

În cadrul verificărilor desfășurate, inspectorii sanitar-veterinari au prelevat aproximativ 190 de probe din produse alimentare de origine animală. Acestea au fost analizate pentru a stabili dacă respectă cerințele legale privind siguranța alimentelor.

Potrivit DSVSA Buzău, instituția a intervenit și pentru gestionarea unor alerte alimentare primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje. În urma acestor notificări, autoritățile au dispus retragerea de la comercializare a 53 de kilograme de carne tocată de pui. Produsul era posibil contaminat cu Salmonella spp.

În aceeași perioadă, au fost soluționate și patru notificări de neconformități transmise prin Sistemul de Asistență și Cooperare Administrativă. Ca urmare, inspectorii au retras de pe piață 24 de bucăți de file de cod congelat, fiecare de 600 de grame, după ce s-a constatat o neconformitate privind raportul apă/proteină.

Reprezentanții DSVSA Buzău au anunțat că acțiunile de control vor fi intensificate în perioada următoare. Măsura vine în contextul apropierii Sărbătorilor Pascale, când consumul de produse alimentare crește considerabil.

Citește și...
O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
Eveniment
O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Rusia susține că peste 100 de aparate au fost doborâte în weekend
Eveniment
Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Rusia susține că peste 100 de aparate au fost doborâte în weekend
Vacanța de Paște vine cu oferte variate în România. Află cât costă un sejur pe litoral, la munte sau în Delta Dunării
Eveniment
Vacanța de Paște vine cu oferte variate în România. Află cât costă un sejur pe litoral, la munte sau în Delta Dunării
CSM redeschide votul pentru Alex Florenţa şi Marius Voineag, iar un nou candidat intră în cursa pentru şefia DNA
Eveniment
CSM redeschide votul pentru Alex Florenţa şi Marius Voineag, iar un nou candidat intră în cursa pentru şefia DNA
Zborul care s-a transformat în coșmar. Două persoane au murit după prăbușirea unei parapante în județul Bihor
Eveniment
Zborul care s-a transformat în coșmar. Două persoane au murit după prăbușirea unei parapante în județul Bihor
Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, vine la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan
Eveniment
Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, vine la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan
Simulare Evaluare Națională 2026: elevii de clasa a VIII-a susțin proba la Limba română. În unele școli testarea nu se organizează
Eveniment
Simulare Evaluare Națională 2026: elevii de clasa a VIII-a susțin proba la Limba română. În unele școli testarea nu se organizează
Mircea Geoană, după ce SUA au ales baza de la Kogălniceanu pentru operațiuni împotriva Iranului: „Este o reconfirmare a relației cu America”
Eveniment
Mircea Geoană, după ce SUA au ales baza de la Kogălniceanu pentru operațiuni împotriva Iranului: „Este o reconfirmare a relației cu America”
Ministrul Apărării, după sosirea celor 3 avioane cisternă americane în România: „Vor fi gestionate de 400 – 500 de militari”
Eveniment
Ministrul Apărării, după sosirea celor 3 avioane cisternă americane în România: „Vor fi gestionate de 400 – 500 de militari”
Un chiriaș a rămas fără cuvinte după cererea proprietarului: „Își deconectează cineva prăjitorul de pâine între utilizări?”. Reacțiile internetului nu au întârziat să apară
Eveniment
Un chiriaș a rămas fără cuvinte după cererea proprietarului: „Își deconectează cineva prăjitorul de pâine între utilizări?”. Reacțiile internetului nu au întârziat să apară
