Cât costă o noapte de cazare pe litoralul românesc, la început de toamnă

Deși vara s-a încheiat oficial, vremea bună și prețurile mai mici îi ademenesc pe români pe litoral. Este momentul perfect din an pentru turiștii care fie vor o vacanță mai liniștită, fie nu au vrut să cheltuie o mică avere pentru câteva zile la malul mării.

Cuprins:

Cât costă o noapte de cazare pe litoralul românesc Ce beneficii au turiștii care vin în septembrie la mare

Cât costă o noapte de cazare pe litoralul românesc

Eforie Nord este una dintre cele mai accesibile stațiuni de pe litoralul românesc. Pentru o noapte de cazare la un hotel de două stele, o persoană trebuie să plătească doar 53 de lei. Pentru cei care ăși doresc să se cazeze la o unitate de cazare de categorie medie, tarifele pe noapte pornesc de la 81 de lei.

Accesibile sunt și stațiunile din sudul litoralului. În Jupiter, prețul unei nopți de cazare la un hotel de trei stele, cu mic-dejun inclus, pornește de la 70 de lei. În Venus și Saturn, oferta pornește de la 70 de lei, respectiv 90 de lei, în funcție de categoria hotelului și de facilitățile oferite, potrivit .

Și în Mamaia, turiștii pot plăti 70 de lei pe o noapte de cazare, dar la un hotel de două stele și fără mic-dejun inclus. Cei care nu vor să aibă grija mâncării și optează pentru o unitate de cazare all inclusive, de trei sau patru stele, trebuie să plătească cel puțin 332 de lei per noapte.

Pentru tineri, Costineștiul continuă să fie atracția principală de pe litoral. În această perioadă, o noapte de cazare la un hotel de trei stele pornește de la 88 de lei. În Vama Veche, un alt epicentru al distracției de la malul mării, tarifele încep de la 79 de lei de persoană.

Ce beneficii au turiștii care vin în septembrie la mare

Iar cei care sunt încă indeciși dacă să profite sau nu de zilele calde pentru o escapadă la malul mării, trebuie să aibă în vedere că litoralul promite o serie de beneficii în plus la început de toamnă, decât în plin . În primul rând, stațiunile și plajele sunt mai puțin aglomerate, ceea ce este ideal pentru persoanele dornice de relaxare.

De asemenea, temperaturile încă permit statul la soare, scăldatul în mare și plimbările de seară pe faleză. În plus, restaurantele și terasele rămân deschise, iar personalul hotelieri își permite să acorde mai multă atenție fiecărui , pentru că numărul acestora este mai mic.