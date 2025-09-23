Câte fructe și legume trebuie să mănânci zilnic ca să trăiești mai mult

Regula „cinci porții de fructe și legume pe zi” este cunoscută în întreaga lume ca un ghid pentru o viață sănătoasă, însă specialiștii atrag atenția că acest prag este doar un punct de plecare, nu un obiectiv final. Cercetările recente arată că organismul are nevoie de un aport mai generos de vegetale pentru a preveni bolile cronice și pentru a susține nivelul optim de energie. În plus, studiile internaționale demonstrează că un consum crescut de nu doar reduce riscul de afecțiuni cardiovasculare, diabet sau cancer, ci poate și prelungi semnificativ speranța de viață.

Totodată, nu este vorba doar despre cantitate, ci și despre varietate. O dietă bogată în culori și texturi aduce un spectru larg de vitamine, antioxidanți și fibre, esențiale pentru a contracara efectele stresului și ale îmbătrânirii. În acest sens, legumele și fructele nu ar trebui privite ca un simplu „supliment” al mesei, ci ca baza unei alimentații care menține vitalitatea pe termen lung.

Ce înseamnă, de fapt, „cinci porții pe zi”

Regula „cinci pe zi” a fost promovată intens în campaniile de sănătate publică din ultimele decenii, însă specialiștii recunosc că această recomandare nu reflectă nivelul optim pentru sănătate, ci mai degrabă un compromis între ceea ce arată cercetările și ceea ce părea realist pentru populație. În realitate, cinci porții de fructe și legume reprezintă doar pragul minim, nu obiectivul ideal.

Chef-ul britanic Jamie Oliver a numit chiar această regulă „o minciună frumoasă”, subliniind că beneficiile reale devin evidente abia de la șapte, opt sau chiar mai multe porții zilnic, notează .

Datele științifice confirmă această idee: un studiu internațional care a analizat peste două milioane de persoane a arătat că, în timp ce cinci porții reduc riscul de boli cardiovasculare și cancer, consumul de zece porții pe zi scade prematur cu până la 30%.

În plus, o cercetare realizată în Marea Britanie a demonstrat că persoanele care includ cel puțin șapte porții de fructe și legume în dieta zilnică trăiesc mai mult și dezvoltă mai rar boli cronice, ceea ce întărește ideea că „mai mult” înseamnă, de fapt, „mai sănătos”.

Cum stau alte țări la capitolul fructe și legume

Dacă în multe state occidentale regula celor „cinci porții” a rămas standardul, există țări care au ridicat ștacheta mult mai sus. Japonia, de exemplu, recomandă deja de decenii consumul a cel puțin zece porții de zilnic, încurajând o alimentație variată, bogată în vegetale, alge, soia și produse naturale. Nu întâmplător, japonezii au una dintre cele mai mari speranțe de viață de pe glob și o rată redusă a bolilor cronice.

Un alt model este dieta mediteraneană, prezentă în Italia, Grecia sau Spania, unde mesele zilnice sunt dominate de salate proaspete, leguminoase, ulei de măsline, verdețuri aromatice și fructe de sezon. Această combinație nu doar că aduce un , vitamine și antioxidanți, dar și creează un stil de viață bazat pe echilibru și plăcerea de a mânca sănătos.

Cât înseamnă o porție

Organizația Mondială a Sănătății explică faptul că o porție standard are aproximativ 80 de grame, potrivit . Practic, acest lucru se traduce printr-un măr de dimensiuni medii sau o banană, două buchețele de broccoli, câteva linguri de mazăre ori morcovi sau chiar jumătate de conservă de fasole. Deși la prima vedere poate părea complicat să ajungi la cele opt-zece porții recomandate zilnic, nutriționiștii spun că, prin câteva obiceiuri simple și inteligente, obiectivul este ușor de atins. Integrarea fructelor la micul dejun, a salatelor la prânz și a legumelor variate la cină transformă această regulă într-un obicei natural, benefic pentru sănătate și energie.

Cum putem crește consumul zilnic

Nutriționiștii propun câteva soluții practice:

La micul dejun : fructe de pădure în iaurt, banane în terci sau spanac în omletă.

La prânz : legume crude în sandvișuri sau fasole și linte în supe.

La cină : dublează garnitura de legume, adaugă ardei și ciuperci în paste sau curry.

La gustări: fructe proaspete, legume crude cu hummus sau năut copt.

Un alt sfat esențial este varietatea culorilor: cu cât farfuria e mai colorată, cu atât organismul primește un , minerale și antioxidanți.