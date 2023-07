Ce a descoperit un timișorean după ce şi-a dus maşina la service: „Este foarte periculos”

Indiferent de preferințele noastre, în multe situații suntem nevoiți să ajungem cu mașina noastră în service-urile autorizate, și nu facem acest lucru cu plăcere. Fie că este vorba de o simplă verificare de rutină sau de o reparație mai extinsă, avem așteptarea ca atunci când încredințăm mașina în mâinile angajaților, aceștia să își îndeplinească sarcina în mod corespunzător.

Timișoreanul a fost șocat să descopere că mașina sa a fost folosită în trei deplasări

Cu toate acestea, conform relatărilor unui timișorean, lucrurile nu s-au desfășurat așa cum s-ar fi așteptat în ceea ce-l privește. Românul și-a dus mașina la service, însă descoperirea făcută acolo l-a șocat și l-a lăsat fără cuvinte. Ulterior, el a împărtășit tot ce i-au dezvăluit mecanicii.

„Sunt posesorul unui Hyundai Tucson Plugin Hybrid din 2021 și aș vrea să împărtășesc o experiență mai puțin plăcută pe care am avut-o recent. Mi-a apărut o avertizare în bord: Refill inverter coolant; o avertizare foarte agasantă care apare de obicei de la a doua pornire din zi și care nu dispare până a doua zi când scade temperatura lichidului de răcire al motorului electric.

Am luat legătura cu cei de la reprezentanța din Timișoara, de unde am și achiziționat mașina și am făcut o programare în service: rechemare pentru spălarea instalației și înlocuirea lichidului de răcire al motorului electric. Experiențele anterioare au fost decente cu acest service, până acum”, a povestit timișoreanul pentru Ziuadevest.ro.

Spre norocul său, timișoreanul avea această aplicație, iar după ce , a rămas fără cuvinte când a descoperit ceva uluitor. Aplicația externă Bluelink, instalată pe telefonul său mobil, i-a oferit posibilitatea de a urmări fiecare mișcare și tot ce s-a întâmplat cu mașina sa.

„Având aplicația Bluelink, verific să văd care este ultima notificare: la 16.23 vehiculul este pornit de 30 de minute. Involuntar verific și categoria My trips unde observ că au fost făcute trei deplasări cu mașina, iar într-una din ele viteza maximă atinsă a fost de 190 kilometri pe oră”, a mai relatat românul.

Mașina a fost condusă cu viteză uluitoare

la service a rămas fără cuvinte atunci când a văzut datele din aplicație. Descoperirea sa a fost atât de șocantă, încât l-a lăsat fără cuvinte. Explicația oferită de angajații service-ului a fost atât de incredibilă.

„Atitudinea lor a fost relativ decentă, dar la întrebarea mea: de ce a fost necesar să atingeți asemenea viteze cu mașina? Am primit răspunsul: «Am fost nevoiți să-i dăm în gură pentru a aerisi mai repede instalația lichidului de răcire și pentru a putea preda mașina la timp».

Lucru pe care nu-l cred și în același timp este foarte periculos să circuli cu asemenea viteze pe drumurile naționale; plus inutil, pentru că mașina a fost recuperată a doua zi”, a continuat poveste timișoreanul.

Chiar dacă avea un număr de kilometri mai mare afișat pe bord, românul și-a luat mașina din service, aparent cu problemele rezolvate. Cu toate acestea, angajații nu au menționat numărul de kilometri parcurși pe biletul de ridicare al mașinii.