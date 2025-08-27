B1 Inregistrari!
Ce fel de persoană ești, în funcție de partea patului pe care dormi? Iată despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
27 aug. 2025, 09:18
Ce fel de persoană ești, în funcție de partea patului pe care dormi? Iată despre ce este vorba
Foto: Pixabay

Te-ai gândit vreodată că partea patului pe care alegi să dormi spune ceva despre tine? Iată despre ce este vorba.

Cuprins

  • Despre ce este vorba
  • Partea stângă a patului
  • Partea dreaptă a patului
  • Peretele

Despre ce este vorba

Majoritatea tindem să rămânem loiali unei anumite părți a patului atunci când ne punem să dormim. Poate părea un gest banal, însă fenomenul a atras atenția creatorilor de conținut de pe TikTok, în special a lui Jordan Howlett, care a explicat de ce această alegere poate fi o oglindă a personalității.

Partea stângă a patului

Cei care dorm pe partea stângă a patului au o atitudine pozitivă și stabilitate emoțională. Ei par să facă față stresului mai ușor, să rămână calmi în momente tensionate și optimiști, conform Click.

Aceste persoane:

  • sunt deschise, cooperante și prietenoase;
  • se adaptează mai ușor schimbărilor;
  • își mențin echilibrul interior chiar și în fața provocărilor majore.

Partea dreaptă a patului

Cei care aleg partea dreaptă tind să aibă o minte mai analitică și precaută. De multe ori, iau decizii bazându-se pe fapte, ci nu pe instinct.

Aceste persoane sunt:

  • sunt persoane cu o viziune pragmatică asupra vieții;
  • manifestă o nevoie crescută de control;
  • au tendința de a analiza riscurile și consecințele înainte de a acționa.

Peretele

Persoanele care preferă să doarmă cu fața la perete au o nevoie interioară de protecție sau de izolare, mai spune Howlett.

Această poziționare poate reflecta tendințe spre anxietate sau nevoia de a reduce stimulii din jur pentru a atinge un sentiment de liniște.

Aceste explicațiile rămân observații și nu verdicte științifice. Nu există un studiu științific amplu care să confirme legătura, însă  milioane de oameni au rezonat cu descrierile făcute, recunoscându-se în aceste tipologii.

